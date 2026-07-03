宋江、李濬榮《四手聯彈》海報、預告片全部曖昧滿點！8月29日全韓都要瘋了吧

tvN全新週末劇《四手聯彈》日前公開了前導預告和海報，由宋江和李濬榮聯手演繹的青春校園故事，光看畫面就讓人心臟砰砰跳！兩位大勢男神在藝術高中裡以琴會友，不用說話就能讀懂彼此，這種靈魂伴侶級的默契，誰受得了啦！

《四手聯彈》描述一群音樂天才齊聚藝術高中，在琴鍵與音符之間交織出友情、愛情、競爭與成長的青春群像劇。宋江飾演天才鋼琴家姜飛傲，李濬榮則飾演崔正耀，兩人因為音樂而建立起深刻的情感連結。預告中姜飛傲坐在鋼琴前翻譜時，看見崔正耀拿著攝影機朝他走來，忍不住露出淺淺的微笑，那種青澀又自然的互動，直接讓劇迷們原地融化。

崔正耀拉著姜飛傲一起站在鏡頭前，記錄下只屬於兩人的珍貴時光，還俏皮地抓起姜飛傲的手幫忙揮動，對著鏡頭說了聲「你好」，滿滿的少年感簡直溢出螢幕！兩人並肩坐在同一架鋼琴前四手聯彈的畫面，從放學後一起走在熄了燈的校園，到日常中每一個理所當然地守在彼此身邊的瞬間，平凡卻溫暖的校園記憶，讓看過預告的人都忍不住想起自己學生時代的那個死黨。



公開的海報更是意境滿分！兩隻手並排放在鋼琴鍵盤上，彷彿正在合奏同一首曲子，搭配文案寫著「琴鍵前，我們那令人屏息的完美合奏」，預告著姜飛傲和崔正耀透過音樂交心的深刻默契。兩個男孩之間不用言語就能理解彼此的關係，讓人看得又暖又心動。甚至有不少本土網友直呼「海報很有BL劇的味道！」



宋江和李濬榮的組合也引發超高討論，尤其是李濬榮最近在電視劇《新進社員姜會長》中以男主角身份大受歡迎，人氣正處於巔峰，他在《四手聯彈》裡和宋江會擦出什麼火花，讓粉絲們期待到不行。一個是憂鬱氣質的天才鋼琴家，一個是溫暖又帶點調皮的紀錄者，兩位大男神的化學效應絕對是本劇最大看點。



《四手聯彈》將於8月29日晚間在tvN首播，準備好迎接今夏最療癒的青春音樂故事吧！

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