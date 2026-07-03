南宫珉大赞苏志燮《金特务：本色回归》太精彩！坦言《婚姻之后》撞档竞争「有点可惜」

演员南宫珉谈到自己主演的KBS2《婚姻之后》与苏志燮主演的SBS《金特务：本色回归》同档竞争时，坦率分享内心想法，幽默发言逗笑全场。

KBS2全新周末剧《婚姻之后》1日举行的制作发布会上，导演金正铉，以及演员南宫珉、李雪、金大明、李尚熙一同出席，分享新剧相关故事。



《婚姻之后》是一部犯罪惊悚剧，讲述一名男子为了救出在离婚前夕遭绑架的妻子，不得不与泯灭人性的罪犯展开殊死搏斗。海外由Disney+独家上线。



当天，南宫珉被问到如何看待与《婚姻之后》同时段播出的竞争作品时，他笑说：「我在 KBS 最成功的作品就是《金科长》，但苏志燮的《金特务：本色回归》光是片名就有种比我更高一级的感觉，所以心情有点苦涩。」一番玩笑话让现场笑声不断。PS：《金特务：本色回归》的韩文剧名是《金部长》（김부장）。



不过，南宫珉也毫不吝啬地大赞《金特务：本色回归》。他表示：「听说收视很好，所以我也特地看了《金特务：本色回归》，真的非常有趣，题材也很好、很新颖。我觉得是一部充分展现韩国特色的作品，看得非常投入。」



他接著说：「现在这个时代，制作电视剧本来就很不容易。虽然是竞争作品，但看到韩剧能有好成绩，我还是觉得很开心。」

南宫珉也坦言：「只是星期六的播出时间多少有些重叠。《金特务：本色回归》收视表现很好，而且第3、4集正是最好看的时候，我们偏偏在那个时段开播，确实有点可惜。另外，《婚姻之后》前两集主要是在铺陈后续剧情，因此这点也让我有些担心。」

不过，他仍充满信心地表示：「但不是还有星期天吗？尤其第二集真的非常精彩。剧中我和金大明有一场透过电话进行谈判的戏，就算两人没有碰面，也能让观众感受到强烈的紧张感。」



最后，南宫珉强调：「两部作品的风格完全不同。《金特务：本色回归》是有原作的改编作品，而《婚姻之后》则更有深度，也更贴近现实。」

他笑著宣传新剧：「这次我是抱著希望带给大家娱乐的心情选择这部作品。星期六请大家开心收看《金特务：本色回归》，星期天也请支持我们的作品；如果星期六就先看我们，那就更好了。」展现幽默风趣的一面。



《婚姻之后》将於4日晚间9点20分首播，每周六日播出，海外由Disney+独家上线。



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