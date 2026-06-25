20年前霸凌疑雲誰說謊？宋昰昀怒告學妹誹謗，警認「無嫌疑」不偵辦，事件淪羅生門

因在韓劇《和我老公結婚吧》中扮演反派女二而人氣暴增的女演員宋昰昀去年深陷校園霸凌醜聞，遭昔日同窗A女出面指控高中時被她掌摑、集體施暴，甚至導致她被迫轉學。宋昰昀第一時間強硬反擊，否認所有指控，更反告A女名譽毀損、妨害業務及恐嚇等罪。

然而，根據韓媒《Money Today》今（25）日取得的警方調查結果通知書，這起案件竟以「不送辦」（不起訴或無嫌疑處分）告終，讓這樁羅生門再掀波瀾。

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據報導，警方於去年8月25日受理此案，但經過數月調查，最終對A女遭控的《資訊通信網法》名譽毀損、業務妨礙及恐嚇等罪名，做出不予移送偵辦的決定。這也意味著，A女透過JTBC《事件班長》等節目公開指控宋昰昀的行為，在法律上暫時未被認定為惡意誹謗。



A女在2024年4月透過媒體爆料，稱2004年就讀高二時，曾在午餐時間被大她一屆的學姊宋昰昀叫到操場，遭對方連續甩巴掌長達1個半小時。她更指稱，宋昰昀在畢業前夕還涉及集體霸凌事件，最後被強制轉學。面對這番驚人指控，宋昰昀經紀公司第一時間嚴正否認，強調「兩人根本不認識」，更堅稱「從未對A女施暴，也絕無因校園霸凌而轉學」，雙方各說各話。



如今警方裁決出爐，雖然並非直接認定宋昰昀清白，但A女的指控可信度也再度受到檢視。由於雙方說法南轅北轍，又缺乏關鍵證據，這起跨越20年的校園疑雲，恐怕暫時仍難有定論。而宋昰昀方面目前尚未對此判決結果公開發表回應。

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