Kevin Oh退伍後首發新歌〈My Girl〉！妻子孔曉振驚喜出演MV，現實夫妻甜蜜化學反應閃翻粉絲♥

終於等到 Kevin Oh 回歸了！他於23日透過各大音源平台公開新單曲〈My Girl〉，這也是他自去年6月退伍後，時隔約1年推出的首支新歌。此次更邀來妻子孔曉振出演 MV，甜蜜互動引發粉絲熱烈關注。

Kevin Oh 與創意團隊 CAM 合作推出的〈My Girl〉，以溫暖的木吉他旋律搭配他低沉迷人的嗓音，營造出細膩柔和的氛圍。他更親自參與詞曲創作，將自身故事融入歌曲，以詩意的歌詞描繪對摯愛之人的深厚情感，再次展現身為創作歌手的實力與魅力。



最讓粉絲驚喜的，莫過於 MV 邀來妻子孔曉振特別出演。雖然孔曉振並未在鏡頭中正面露臉，但身為現實夫妻的兩人，仍透過自然流露的互動與滿滿愛意，展現出令人心動的默契。無論是在沙灘上相擁躺臥，或是彼此依偎的溫柔瞬間，都將歌曲所傳達的愛情故事詮釋得更加動人，讓粉絲紛紛直呼「太甜了」、「好閃」、「根本偶像劇」。



孔曉振與 Kevin Oh 於 2022 年結婚。雖然出生於美國的 Kevin Oh 沒有服兵役義務，但為了在韓國拓展音樂事業並與妻子穩定生活，仍選擇以現役身分入伍，並於去年6月正式退伍。孔曉振也曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》中透露，丈夫剛入伍時自己經常以淚洗面，沒想到 Kevin Oh 事先寫好多封電子郵件，設定每天上午10點自動寄出，這份貼心驚喜不僅讓她十分感動，也讓不少人羨慕不已。



Kevin Oh 自 2015 年奪下選秀節目《Superstar K7》冠軍後正式出道，之後透過《Super Band》展現優秀的音樂才華與創作能力，並陸續推出 EP、參與多部人氣韓劇 OST，累積穩定的音樂實力與口碑。隨著〈My Girl〉正式發行，他也預告未來將陸續帶來更多音樂作品與內容，讓粉絲更加期待接下來的活動。



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