戏里放闪戏外揪衣领！许南俊公开《我的王室死对头》幕后花絮照，林知衍秒变「涎镇」笑翻粉丝

许南俊24日在 IG 上公开多张《我的王室死对头》拍摄幕后照片，并写下：「不想让它太悲伤地离开，所以……辛苦了，世界啊。」照片中可以看到他与饰演女主角申瑞霜的林知衍（林智妍）在片场自然互动，留下满满拍摄回忆。



아 썅 개웃김 멱살 잡히면서 마지막에 >>연진아<< 이거 뭔데 ㅜㅜㅠㅜ pic.twitter.com/MxkR0yjR14 — 공육구 (@gongyookgu) June 23, 2026

不过，与剧中展现甜蜜火花的恋人关系不同，现实中的两人却呈现完全相反的欢乐日常。照片里林知衍甚至抓住许南俊的衣领、揪住后颈，逗趣反差也展现出两人私下的好默契。公开贴文后，粉丝纷纷留言：「我也不想送走车世界呜呜呜」、「不要走」、「两人真的好可爱」、「申瑞霜和车世界一定要幸福」、「被这部剧弄得团团转，怎么能离开」、「怎么变成涎镇（林知衍在《黑暗荣耀》角色）了」等，满满都是对角色的不舍。

《我的王室死对头》开播初期收视率约4%，随著剧情发展与口碑发酵，第5集便突破双位数收视率，更曾创下 SBS 金土剧首度登上 Netflix 全球周榜（5月4日至10日）非英语电视节目 TOP10 第一名的纪录，展现强劲人气。



剧中，许南俊饰演被称为「资本主义怪物」的财阀继承人车世界，凭藉直球又深情的角色魅力，以及细腻自然的演技获得观众喜爱，也让他迅速成为备受瞩目的浪漫喜剧男主角新星，人气持续攀升。



接下来，许南俊也将携手文佳煐、崔宇植、姜汉娜出演新剧《鲸鱼星》。该剧改编自同名人气网漫，以1926年的京城为背景，讲述亲日派家中的女仆许水儿，在救起落海的独立运动家姜义贤后，展开的一段命运故事，也让人更加期待他的下一次角色变身。



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