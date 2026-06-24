孔晓振强势回归！《杀手妈咪》挑战「职场妈妈×神秘杀手」双重人生，与郑准元展开反差夫妻线

如果平凡妈妈的另一个身份，竟然是传说级杀手，会发生什么事？孔晓振睽违15年回归MBC新剧《杀手妈咪》，挑战「职场妈妈×神秘杀手」的双重人生，这场充满危险与温情的角色变身备受期待！

MBC新剧《杀手妈咪》由孔晓振、郑准元、李相二、成东镒主演，改编自同名人气网路漫画，讲述一名拥有特殊身份的职场妈妈，在家庭与危险任务之间努力寻找平衡的故事。



剧中，孔晓振饰演Doorumy电子营业3组部长，同时也是传说级狙击手「翠鸟」柳宝娜。她白天是努力兼顾家庭与工作的职场妈妈，背后却隐藏著制裁逃过法律制裁罪犯的杀手身份。结束3年育婴假后，她将重新回到熟悉的领域，展开一段充满刺激与挑战的人生。



公开剧照中，孔晓振展现柳宝娜截然不同的双面魅力。手持狙击枪时散发冷酷杀手气场，在职场上则展现业绩第一部长的专业风范；回到家庭后，又化身温暖亲切的妈妈，在工作与生活之间努力寻找平衡。这场「杀手×职场妈妈」的特殊角色挑战，也让人更加期待孔晓振带来的全新变身。



而郑准元则饰演柳宝娜的丈夫权泰成，是一名专门追查不义事件的热血调查记者。过去曾担任「翠鸟」的专属记者，为追寻真相逐渐接近妻子隐藏的秘密，也将面临意想不到的选择。



不同於工作上的坚毅形象，回到家庭后的权泰成则展现十足暖男魅力。他不仅是深情守护妻子的「爱妻派」，也是疼爱女儿的「女儿傻瓜」爸爸。剧中他更认为「人生中做得最好的事情，就是与柳宝娜结婚」，直球又温暖的浪漫魅力，也让人期待这对夫妻之间的化学反应。



制作团队表示，孔晓振将在剧中自由穿梭於犯罪动作题材的紧张感与家庭剧的温暖氛围之间，而郑准元也将展现热血记者与温柔丈夫的双重魅力。危险、浪漫与家庭情感交织的《杀手妈咪》，也让观众更加期待两人带来的全新角色挑战，一起锁定7月31日首播！

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