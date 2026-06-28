蘇志燮《金特務：本色回歸》僅 2 集衝破 15% 創大紀錄！「無法中年的憤怒」槍擊反派，壓軸大反轉全網起雞皮疙瘩

由蘇志燮領銜主演的 SBS 全新金土劇《金特務：本色回歸》，一開播便憑藉爆發力十足的動作場面與反轉劇情席捲全韓！根據尼爾森韓國數據，於 27 日播出的第 2 集，全國收視率強勢開出 15.7%、首都圈衝上 15.9%，瞬間最高收視率更瘋狂飆至 18.1% 的驚人紀錄！該劇不僅毫無懸念稱霸同時段，更以壓倒性的神級優勢橫掃當週迷你劇集冠軍。

這項恐怖的成績，直接改寫了 2026 年 SBS 電視劇的最高收視紀錄。不僅如此，這也是繼 2021 年現象級神劇《Penthouse上流戰爭3》之後，時隔 5 年再度有全頻道電視劇寫下「僅播 2 集收視率就突破 15%」的歷史新高！



特別的是，先前演員尹敬浩為了慶祝蘇志燮時隔 13 年重返 SBS 電視台，曾立下「若收視超過13%就禁言修練 13 小時」的瘋狂收視公約，如今隨著收視開出超級紅盤，他將如何履行這項「無聲挑戰」，也引發了全網粉絲的強烈關注與熱議。



地表最強大叔全面黑化！「傳奇特務」封印身分曝光

在第 2 集中，金部長（蘇志燮 飾）為了尋找失蹤女兒敏智（徐貹旼 飾），毅然扯下平凡窩囊的人夫面具，將隱藏已久的特務本能徹底釋放！

原來，當年的金部長曾是隻身潛入北韓、強行綁架對南韓強硬派副局長的「傳奇特務」。在經歷無數玩命的極限任務後，他的妻子在生下女兒後撒手人寰，只留下「請作為敏智的爸爸活下去」的遺言。為了回歸平凡生活，金部長不惜舉槍大鬧逼高層允許他退伍，從此封印了血腥的過去，變成眼裡只有女兒的溫柔老爸。



惡霸同儕虐女極惡全貌曝光！驚見 007 保密箱神級格鬥

與此同時，敏智遭綁架的全貌也浮出水面。惡霸女學生朱惠利（柳智安 飾）與成旻昊（黃成彬 飾）一夥人，利用金楠薰（Chael 飾）的手機將敏智誘騙到拆遷建築物對她施暴，並誤以為失去意識的敏智已經死亡，於是將處理屍體的工作委託給了黑道份子吳民哲（劉熙儕 飾）。吳民哲的上司「金牙」（趙福來 飾）得知朱惠利是「住學建設」會長朱強燦（朱相昱 飾）的千金，立刻老謀深算地將敏智裝進後車廂，並偷偷錄音留下證據。

金部長拿出了藏在家中的「007手提箱」，突襲了吳民哲的藏身處，在轉瞬之間制服手下並逮住吳民哲。吳民哲自恃是「觸法少年」以為對方無可奈何，然而金部長不吃這一套：「那我就當個『無法中年』（中年歹徒）好了。」隨即開槍射穿了吳敏哲的大腿，警告稱：「我讓你活著只是因為我相信我女兒還活著。」



手指微動爆驚天反轉！特等戰士南下展開獵殺行動

然而，在看到金牙傳來簡訊說「我處理掉那女孩的屍體了」後，金部長陷入了絕望。就在這時，鏡頭拍到後車廂裡的敏智手指動了動，暗示她依然生還！

誤以為愛女已遇害的金部長萬念俱灰，被警方逮捕並接受調查。但當他的手機接到「我們女兒」的電話，他瞬間壓制了周圍的刑警並奪回手機，對著電話顫抖詢問：「是你嗎，敏智？」畫面在最此戛然而止，將全劇的緊張感拉到了最高點！



隨著金部長的大暴走，各方勢力也暗潮洶湧。北韓對南情報總局透過排骨店的暴動影片確認了金部長還活著，隨即派出特等戰士江城（金成圭 飾）前往南韓展開清除行動。此外，朱江燦（朱相昱 飾）從圍標流氓搖身一變成為建設公司會長的殘酷過去也隨之公開，大幅拉高了觀眾對後續惡人交鋒的期待值！

SBS 爆紅動作爽劇《金特務：本色回歸》第 3 集將於 7 月 3 日晚播出，下集預告中，金部長的兩位老友成漢洙（崔大勳 飾）和朴鎮哲（尹敬浩 飾）也加入了尋找愛女的硬核行動。海外觀眾記得鎖定 Netflix 同步追看這場痛快的復仇大戲！



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