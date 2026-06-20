世界彈太狂！BTS RM 榮任南韓國立中央博物館「首位全球宣傳大使」，珍藏品10月進軍美國展出

南韓天團防彈少年團（BTS）的隊長 RM（本名：金南俊）再度用超狂的國際影響力刷新大眾認知！南韓國立中央博物館於今日（20日）隆重宣佈，已正式委任防彈少年團 RM 擔任該館的「全球宣傳大使」，助力推廣韓國的歷史與傳統文化。 這不僅是該館開館以來的「歷史第一人」，更是直接把宣傳規格拉到國際級的天花板！

演藝圈頂級藏家！私珍10月強勢進軍美國 SFMOMA

事實上，RM 平時就對韓國傳統文化與美術展現出超乎常人的熱愛與關注，不斷發揮著正向影響力。 他曾於 2021 年和 2022 年兩度向國家遺產廳旗下的「國外所在文化遺產財團」各捐贈 1 億韓元，指定用於保護、修復以及活化流傳於海外的韓國文化遺產。

同時，RM 也是演藝圈知名的藝術收藏家，計劃於今年 10 月在美國舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）舉辦個人收藏品特別展，規格之高令人讚嘆。



館長親自當導遊！驚喜開箱「大東輿地圖」縮小版

就在昨日（19日），RM 帥氣現身正式接受大使委任，館長俞弘濬更是給足排面，全程親自陪同導覽，帶領 RM 參觀 2 樓書畫室正夯的《檀園金弘道：描繪時代》特別展。



為了表達感謝與歡迎，博物館方更精心準備了被譽為「朝鮮地圖決定版」的《大東輿地圖》等比例縮小珍藏周邊——「大東輿地圖卷軸特別版」，親自送到了 RM 手上。

對於此次榮任宣傳大使，RM 感性發表感言表示：「我感到非常高興。 未來我會共同努力，讓更多人感受到我們文化遺產所蘊含的美麗與深刻價值。」



韓網集體起立鼓掌：沒有人比他更配

這次宣傳大使一公佈，韓網友立即發聲表達支持，一致認為沒有比RM更合適的人選：「RM平時就很關注韓國美術，捐贈也很有意義」、「非常帥氣」、「他本人就經常到訪國立中央博物館，真的太適合了」。

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