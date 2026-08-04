安普賢《財閥X刑警2》帥氣回歸！俞承豪驚喜加盟成「隱藏王牌」，導演笑曝：太有存在感決定提前登場

久違看到俞承豪啦！他驚喜出演《財閥X刑警2》，飾演神秘財閥人物。導演透露原本想藏到後半段，卻因為他的存在感太強，決定提前公開他的登場！

SBS新金土劇《財閥X刑警2》4日舉行製作發表會，主演安普賢、鄭恩彩等演員與金宰洪導演出席。談到第二季備受期待的亮點之一，便是俞承豪的驚喜出演，安普賢也透露：「雖然是特別出演，但他的戲份很多，從前期就會登場，並在劇情中後半段扮演重要角色。」

《財閥X刑警2》延續第一季故事，講述財閥三世兼刑警的陳利手（安普賢 飾），利用財力與獨特辦案方式破解案件，並與新任強力1組組長朱慧羅（鄭恩彩 飾）攜手展開痛快又刺激的合作調查。第二季回歸後，導演也透露作品規模全面升級，將帶來更加華麗的場面與豐富多樣的看點。



談到俞承豪飾演的角色「俞誠洹」，金宰洪導演透露，他是一名擁有與陳利手匹敵財力的財閥人物，同時也是充滿謎團的角色，將在劇情中後半段成為重要關鍵。導演也分享，兩人曾透過作品《福秀回來了》合作，看完劇本後便認為「如果不是俞承豪，很難完成這個角色」，因此主動邀請他出演。



更有趣的是，金宰洪導演笑說，原本想將俞承豪作為後半段登場的「隱藏王牌」，沒想到他的存在感太強，根本無法隱藏，最後決定提前讓他亮相，讓觀眾能更早看到他的魅力。而距離上次以主演身分在電視劇《交易》中與觀眾見面也已過一段時間，這次俞承豪將以什麼樣的新面貌回歸，也讓粉絲更加期待。



除了俞承豪外，《財閥X刑警2》也預告金義聖、李學周、孫宇賢、許城泰、鄭彩娟、全慧彬、朱賢英、閔敬雅等演員加入演出。第二季將於8月7日晚間9點50分首播，豪華陣容與全新故事線也讓觀眾更加期待！



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