南宮珉、李雪崩潰痛哭！犯罪驚悚韓劇《婚姻之後》公開悲劇預告　夫妻迎來殘酷命運

KBS2 全新韓劇《婚姻之後》（Disney+獨家上線）公開最新預告&劇照，南宮珉與李雪身陷極致絕望，淒涼的「夫妻雙雙痛哭」場面也隨之曝光。

即將於7月4日晚間9點20分首播的KBS2全新週末迷你劇《婚姻之後》（導演：金正鉉、金珉台／編劇：鄭財嘏），是一部描述一名男子在提出離婚後，妻子竟遭綁架，為了拯救妻子而與泯滅人性的罪犯展開極限對決的犯罪驚悚劇。



劇中，南宮珉飾演神經外科專科醫師姜泰柱，在向妻子提出離婚的隔天，卻捲入妻子遭綁架的衝擊事件；李雪則飾演姜泰柱的妻子高世允，某天突然遭到魯滿熙（金大明 飾）綁架。南宮珉與李雪將細膩描繪站在離婚邊緣的夫妻關係，以緊張且戲劇化的情節推動故事發展。

▼犯罪驚悚韓劇《婚姻之後》｜先導預告｜7.4 獨家上線



此次公開的「醫院走廊痛哭」場面吸引眾人目光。劇中，高世允緊緊抓住身穿手術服的姜泰柱後當場崩潰倒下。姜泰柱雖然在高世允的懷抱中失聲痛哭，卻仍拼命強撐自己不倒下，流露出事態的嚴重性。

相較之下，高世允則因無法承受眼前難以置信的現實而崩潰哭喊，最終癱倒在地，令人心疼不已。



姜泰柱試圖扶起趴在地上痛哭的高世允並給予安慰，但高世允甚至無法抬起頭，只能不斷放聲啜泣。究竟這對夫妻遭遇了什麼不祥事件？又是什麼樣的悲劇現實正將他們一步步推向毀滅？令人更加好奇劇情發展。

拍攝這場「夫妻雙雙痛哭」戲時，南宮珉與李雪皆傾注全力演出，讓現場工作人員都屏息凝神。南宮珉僅透過泛紅眼眶滑落的一行淚水，便傳達出姜泰柱肩負的巨大絕望，展現內斂情感演技的精髓。

李雪則徹底爆發角色承受的劇烈痛苦，從趴地痛哭到空洞眼神中不停滑落淚水，全身心詮釋角色的煎熬。兩人以不同方式展現夫妻面對痛苦時截然不同的反應，大幅提升劇情的真實感與沉浸感。



KBS2全新週末迷你劇《婚姻之後》由曾執導《狂醫魔徒》、《日與夜》等作品、擅長以細膩手法呈現類型劇緊張感的金正鉉導演掌鏡，並集結南宮珉、金大明、李雪、李尚熙等實力派演員共同演出。

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