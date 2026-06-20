世界弹太狂！BTS RM 荣任南韩国立中央博物馆「首位全球宣传大使」，珍藏品10月进军美国展出

南韩天团防弹少年团（BTS）的队长 RM（本名：金南俊）再度用超狂的国际影响力刷新大众认知！南韩国立中央博物馆於今日（20日）隆重宣布，已正式委任防弹少年团 RM 担任该馆的「全球宣传大使」，助力推广韩国的历史与传统文化。 这不仅是该馆开馆以来的「历史第一人」，更是直接把宣传规格拉到国际级的天花板！

演艺圈顶级藏家！私珍10月强势进军美国 SFMOMA

事实上，RM 平时就对韩国传统文化与美术展现出超乎常人的热爱与关注，不断发挥著正向影响力。 他曾於 2021 年和 2022 年两度向国家遗产厅旗下的「国外所在文化遗产财团」各捐赠 1 亿韩元，指定用於保护、修复以及活化流传於海外的韩国文化遗产。

同时，RM 也是演艺圈知名的艺术收藏家，计划於今年 10 月在美国旧金山现代艺术博物馆（SFMOMA）举办个人收藏品特别展，规格之高令人赞叹。



馆长亲自当导游！惊喜开箱「大东舆地图」缩小版

就在昨日（19日），RM 帅气现身正式接受大使委任，馆长俞弘浚更是给足排面，全程亲自陪同导览，带领 RM 参观 2 楼书画室正夯的《檀园金弘道：描绘时代》特别展。



为了表达感谢与欢迎，博物馆方更精心准备了被誉为「朝鲜地图决定版」的《大东舆地图》等比例缩小珍藏周边——「大东舆地图卷轴特别版」，亲自送到了 RM 手上。

对於此次荣任宣传大使，RM 感性发表感言表示：「我感到非常高兴。 未来我会共同努力，让更多人感受到我们文化遗产所蕴含的美丽与深刻价值。」



韩网集体起立鼓掌：没有人比他更配

这次宣传大使一公布，韩网友立即发声表达支持，一致认为没有比RM更合适的人选：「RM平时就很关注韩国美术，捐赠也很有意义」、「非常帅气」、「他本人就经常到访国立中央博物馆，真的太适合了」。

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