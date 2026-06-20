南宫珉、李雪崩溃痛哭！犯罪惊悚韩剧《婚姻之后》公开悲剧预告　夫妻迎来残酷命运

KBS2 全新韩剧《婚姻之后》（Disney+独家上线）公开最新预告&剧照，南宫珉与李雪身陷极致绝望，凄凉的「夫妻双双痛哭」场面也随之曝光。

即将於7月4日晚间9点20分首播的KBS2全新周末迷你剧《婚姻之后》（导演：金正铉、金珉台／编剧：郑财嘏），是一部描述一名男子在提出离婚后，妻子竟遭绑架，为了拯救妻子而与泯灭人性的罪犯展开极限对决的犯罪惊悚剧。



剧中，南宫珉饰演神经外科专科医师姜泰柱，在向妻子提出离婚的隔天，却卷入妻子遭绑架的冲击事件；李雪则饰演姜泰柱的妻子高世允，某天突然遭到鲁满熙（金大明 饰）绑架。南宫珉与李雪将细腻描绘站在离婚边缘的夫妻关系，以紧张且戏剧化的情节推动故事发展。

▼犯罪惊悚韩剧《婚姻之后》｜先导预告｜7.4 独家上线



此次公开的「医院走廊痛哭」场面吸引众人目光。剧中，高世允紧紧抓住身穿手术服的姜泰柱后当场崩溃倒下。姜泰柱虽然在高世允的怀抱中失声痛哭，却仍拼命强撑自己不倒下，流露出事态的严重性。

相较之下，高世允则因无法承受眼前难以置信的现实而崩溃哭喊，最终瘫倒在地，令人心疼不已。



姜泰柱试图扶起趴在地上痛哭的高世允并给予安慰，但高世允甚至无法抬起头，只能不断放声啜泣。究竟这对夫妻遭遇了什么不祥事件？又是什么样的悲剧现实正将他们一步步推向毁灭？令人更加好奇剧情发展。

拍摄这场「夫妻双双痛哭」戏时，南宫珉与李雪皆倾注全力演出，让现场工作人员都屏息凝神。南宫珉仅透过泛红眼眶滑落的一行泪水，便传达出姜泰柱肩负的巨大绝望，展现内敛情感演技的精髓。

李雪则彻底爆发角色承受的剧烈痛苦，从趴地痛哭到空洞眼神中不停滑落泪水，全身心诠释角色的煎熬。两人以不同方式展现夫妻面对痛苦时截然不同的反应，大幅提升剧情的真实感与沉浸感。



KBS2全新周末迷你剧《婚姻之后》由曾执导《狂医魔徒》、《日与夜》等作品、擅长以细腻手法呈现类型剧紧张感的金正铉导演掌镜，并集结南宫珉、金大明、李雪、李尚熙等实力派演员共同演出。

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