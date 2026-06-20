世界盃韓國惜敗墨西哥！珉豪、尹斗俊心疼發聲：真的很可惜，但球員們踢得很好

韓國國家足球隊在《2026 FIFA 北中美世界盃》小組賽第二戰中遺憾惜敗，演藝圈多位藝人也紛紛送上鼓勵與支持。

由洪明甫教練帶領的韓國男子足球代表隊於19日上午10點（韓國時間），在墨西哥瓜達拉哈拉體育場舉行的《2026 FIFA 北中美世界盃》A組小組賽第2輪賽事中，以0比1敗給墨西哥。

比賽過程勢均力敵，但韓國門將金承奎在與後衛李基赫碰撞後未能控制住球，墨西哥隊長路易斯・羅莫把握機會將球送入網中，攻下全場唯一進球。韓國隊雖透過換人調整試圖反攻，但最終未能取得進球，吞下敗仗。

當天，SHINee珉豪與東方神起沈昌珉透過YouTube進行即時直播轉播。兩人在失球瞬間都流露出惋惜之情。

比賽結束後，珉豪表示：「雖然真的很可惜，但我認為大家已經拚得很好了。韓國球員們展現了很棒的表現。」沈昌珉也說：「與其說是我們踢得不好，不如說是墨西哥按照事先準備好的戰術掌控了比賽。我覺得韓國隊已經盡可能展現出自己的足球風格，真的想給他們掌聲。」表達了支持之意。



眾所皆知的足球迷Highlight尹斗俊當天也開啟直播觀看比賽。他在失球當下表示：「跑位重疊了，真的太可惜了。」賽後則說：「其實是有機會爭取勝利的，所以才更加遺憾。不過世界盃還沒有結束，希望大家能為那些比任何人都辛苦的球員們送上掌聲。」鼓勵球員們繼續努力。

他接著表示：「我們也有很多主導比賽的時刻，即使在幾乎一面倒支持墨西哥的氛圍中，韓國隊仍踢出了自己想要的內容。失誤是無可避免的，老實說，大家真的踢得很好。」



主持人金信英也在結束YouTube頻道《달수네라이브》的即時轉播後表示：「世界盃本來就是讓人又喜又憂的舞台。」流露遺憾之情。而登上YouTube頻道《나 김영광이오》的歌手鄭珍雲也表示：「球員們一定比任何人都更渴望勝利，也比任何人都努力。我們應該繼續為下一場比賽加油。」為國家隊打氣。



主持人張聖圭則在比賽結束後，於SNS上分享足球員曹圭成頭槌攻門的畫面，並寫下：「這球如果進了就好了，雖然結果令人遺憾，但我們的球員真的拚得非常精彩。」向「太極戰士」們送上鼓勵。

另一方面，韓國足球代表隊將於25日上午10點（韓國時間），在墨西哥蒙特雷體育場迎戰南非共和國，進行A組小組賽第3輪賽事。只要當天取得平手以上成績，即可確定以分組第二名身分晉級32強。

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