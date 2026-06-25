世足韓國0比1不敵南非！尹斗俊直播看到傻眼：「不敢相信....有很多話想說但先忍住了」

男團 Highlight 成員，同時也是知名「足球狂熱迷」的尹斗俊，對韓國足球國家代表隊敗給南非共和國一戰表達了遺憾之情。

25日，尹斗俊透過 Highlight 官方 YouTube 頻道直播，與粉絲一同觀看並即時解說 2026 FIFA 世界盃 A 組小組賽第 3 輪，韓國對上南非共和國（以下簡稱南非）的比賽。



當天韓國隊遭南非率先破門後始終未能扳平，不僅未能靠自己取得分組第二，也無法直接晉級 32 強。對此，尹斗俊露出失落神情表示：「我真的不敢相信，這是在做夢嗎？」一度說不出話來。

尹斗俊接著表示：「就算是在對捷克那場比賽時，我也沒想到事情會變成這樣。」他還說：「有些話想說，但還是不要說了，怕自己說錯話。」顯得格外謹慎。



他表示：「身為足球迷，我最熱烈支持、最喜歡的球隊就是韓國足球國家代表隊，但從來沒有遇過這種情況。」並感嘆道：「從 5 歲開始就跟著父親一起看國家隊比賽，我們的地位從來沒有像現在這樣，真的很令人惋惜。」

此外，尹斗俊也表示：「我不想拿其他國家來比較，是我們自己踢得不好。站在球迷的立場，真的很心痛。這原本是韓國足球能再提升好幾個層次的機會，真的很可惜。」難掩失望之情。

由洪明甫執教的韓國足球國家代表隊，於 25 日在墨西哥蒙特雷的蒙特雷球場進行世界盃 A 組最後一輪小組賽，以 0 比 1 惜敗南非共和國。

此役過後，韓國隊在小組賽取得 1 勝 2 敗（積分 3 分），排名跌至小組第 3。接下來只能等待其他小組第 3 名球隊的最終成績及剩餘賽事結果，爭取以外卡資格晉級 32 強。

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