白種元小女兒舞台影片破10萬！網敲碗：快送去當練習生

女星蘇有珍14日在個人社群平台上傳一段影片，寫下：「昨天限動超過10萬觀看，乾脆存下來放到主頁上。」並表示：「謝謝大家這麼喜歡我們家可愛的世恩，一起表演的團隊Catch Catch最棒了，留下好開心的回憶」

影片中，蘇有珍的小女兒世恩穿著黑色舞台裝，和同年齡的小朋友們一起在台上熱舞，還有一段是站到舞台中央專注完成編舞的畫面。 媽媽蘇有珍在旁邊默默紀錄，還附上一句：「世恩今天總共表演了3次」，短短一句話就洩漏女兒當天超忙行程。



原來這支影片原本只發在限時動態，沒想到反應超乎預期，觀看數突破10萬，蘇有珍乾脆把它存下來重新上傳到主頁，當作紀錄。 她笑說：「大家一直重複看，不發不行吧~」。影片中不只舞台演出，還有幕後準備、跟隊友一起練習的過程，最後也公開了表演結束後的照片。 世恩跟夥伴們排排站比動作，蘇有珍在旁大喊：「#團隊名 #CatchCatch隊 加油！」還特別感謝指導老師：「讓整個團隊站上舞台的熙代表真的太帥氣了，謝謝妳。」



蘇有珍和白種元2013年結婚，育有一子兩女，小女兒世恩的成長過程經常透過節目和社群曝光。 這次媽媽為了女兒的舞台紀錄，從限動一路貼到主頁，粉絲也笑說：「完全是女兒傻瓜認證！」



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