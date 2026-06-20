世界杯韩国惜败墨西哥！珉豪、尹斗俊心疼发声：真的很可惜，但球员们踢得很好

韩国国家足球队在《2026 FIFA 北中美世界杯》小组赛第二战中遗憾惜败，演艺圈多位艺人也纷纷送上鼓励与支持。

由洪明甫教练带领的韩国男子足球代表队於19日上午10点（韩国时间），在墨西哥瓜达拉哈拉体育场举行的《2026 FIFA 北中美世界杯》A组小组赛第2轮赛事中，以0比1败给墨西哥。

比赛过程势均力敌，但韩国门将金承奎在与后卫李基赫碰撞后未能控制住球，墨西哥队长路易斯・罗莫把握机会将球送入网中，攻下全场唯一进球。韩国队虽透过换人调整试图反攻，但最终未能取得进球，吞下败仗。

当天，SHINee珉豪与东方神起沈昌珉透过YouTube进行即时直播转播。两人在失球瞬间都流露出惋惜之情。

比赛结束后，珉豪表示：「虽然真的很可惜，但我认为大家已经拚得很好了。韩国球员们展现了很棒的表现。」沈昌珉也说：「与其说是我们踢得不好，不如说是墨西哥按照事先准备好的战术掌控了比赛。我觉得韩国队已经尽可能展现出自己的足球风格，真的想给他们掌声。」表达了支持之意。



众所皆知的足球迷Highlight尹斗俊当天也开启直播观看比赛。他在失球当下表示：「跑位重叠了，真的太可惜了。」赛后则说：「其实是有机会争取胜利的，所以才更加遗憾。不过世界杯还没有结束，希望大家能为那些比任何人都辛苦的球员们送上掌声。」鼓励球员们继续努力。

他接著表示：「我们也有很多主导比赛的时刻，即使在几乎一面倒支持墨西哥的氛围中，韩国队仍踢出了自己想要的内容。失误是无可避免的，老实说，大家真的踢得很好。」



主持人金信英也在结束YouTube频道《달수네라이브》的即时转播后表示：「世界杯本来就是让人又喜又忧的舞台。」流露遗憾之情。而登上YouTube频道《나 김영광이오》的歌手郑珍云也表示：「球员们一定比任何人都更渴望胜利，也比任何人都努力。我们应该继续为下一场比赛加油。」为国家队打气。



主持人张圣圭则在比赛结束后，於SNS上分享足球员曹圭成头槌攻门的画面，并写下：「这球如果进了就好了，虽然结果令人遗憾，但我们的球员真的拚得非常精彩。」向「太极战士」们送上鼓励。

另一方面，韩国足球代表队将於25日上午10点（韩国时间），在墨西哥蒙特雷体育场迎战南非共和国，进行A组小组赛第3轮赛事。只要当天取得平手以上成绩，即可确定以分组第二名身分晋级32强。

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