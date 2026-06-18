《鐵拳教育》後金武烈再出擊！攜手鄭麗媛主演溫暖醫療劇《First Doctor》，三度合作洪鍾燦導演引期待！

《鐵拳教育》後金武烈新作來啦！攜手鄭麗媛主演溫暖醫療劇《First Doctor》，再度與洪鍾燦導演合作，這組合大家期待嗎？

新劇《First Doctor》是一部溫暖的人性醫療劇，講述充滿使命感的醫生許智完，在住院醫師時期因某起事件被迫離開醫療現場，多年後以延熙大學地方分校小兒科科長的身份回歸，重新面對醫院與人生挑戰的故事。

本劇將聚焦因人口減少而陷入廢科危機的小兒外科，描繪醫生們為守護孩子與家屬，即使遇到重重挑戰仍不放棄的故事。除了展現醫療現場的各種面貌，也將透過醫生與患者之間的相遇，帶來溫暖療癒的感動。

此前，鄭麗媛與金武烈出演的消息公開後便備受期待，也讓這部作品自選角階段起便受到關注。

劇中，鄭麗媛飾演的小兒科科長許智完，是一名外冷內熱、充滿使命感的醫生。即使面對小兒外科可能被廢除的危機，她仍選擇冷靜面對現實，努力建立新的醫療系統，成為推動劇情發展的核心人物。



金武烈的角色目前尚未公開，但繼《鐵拳教育》中飾演教權保護局監察官「羅華振」後，他憑藉強烈存在感與細膩演技成功圈粉。此次挑戰全新醫療題材作品，也讓劇迷更加期待他會帶來什麼樣的新面貌。值得一提的是，《First Doctor》也是金武烈與洪鍾燦導演繼《少年法庭》、《鐵拳教育》後第三度合作，兩人的再度合作也成為作品備受關注的一大看點。



此外，白鉉真將飾演處處刁難許智完的外科科長孫尚白，在劇中與主角形成緊張對立關係；《機智醫生生活》系列、《非常律師禹英禑》的河潤景也正在積極討論出演，預計飾演外科住院醫師奇恩潔，展現新世代醫療人的成長故事。



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