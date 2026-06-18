《铁拳教育》后金武烈再出击！携手郑丽媛主演温暖医疗剧《First Doctor》，三度合作洪钟灿导演引期待！

《铁拳教育》后金武烈新作来啦！携手郑丽媛主演温暖医疗剧《First Doctor》，再度与洪钟灿导演合作，这组合大家期待吗？

新剧《First Doctor》是一部温暖的人性医疗剧，讲述充满使命感的医生许智完，在住院医师时期因某起事件被迫离开医疗现场，多年后以延熙大学地方分校小儿科科长的身份回归，重新面对医院与人生挑战的故事。

本剧将聚焦因人口减少而陷入废科危机的小儿外科，描绘医生们为守护孩子与家属，即使遇到重重挑战仍不放弃的故事。除了展现医疗现场的各种面貌，也将透过医生与患者之间的相遇，带来温暖疗愈的感动。

此前，郑丽媛与金武烈出演的消息公开后便备受期待，也让这部作品自选角阶段起便受到关注。

剧中，郑丽媛饰演的小儿科科长许智完，是一名外冷内热、充满使命感的医生。即使面对小儿外科可能被废除的危机，她仍选择冷静面对现实，努力建立新的医疗系统，成为推动剧情发展的核心人物。



金武烈的角色目前尚未公开，但继《铁拳教育》中饰演教权保护局监察官「罗华振」后，他凭藉强烈存在感与细腻演技成功圈粉。此次挑战全新医疗题材作品，也让剧迷更加期待他会带来什么样的新面貌。值得一提的是，《First Doctor》也是金武烈与洪钟灿导演继《少年法庭》、《铁拳教育》后第三度合作，两人的再度合作也成为作品备受关注的一大看点。



此外，白铉真将饰演处处刁难许智完的外科科长孙尚白，在剧中与主角形成紧张对立关系；《机智医生生活》系列、《非常律师禹英禑》的河润景也正在积极讨论出演，预计饰演外科住院医师奇恩洁，展现新世代医疗人的成长故事。



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