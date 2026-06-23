AI盜用明星照片太猖獗！aespa提告成功、涉案者遭判刑，網紅郭tube捲幣圈風波急澄清

【整理報導】針對演藝圈的非法盜用肖像權及冒名詐騙犯罪手法日益精密，受害的韓國明星也持續增加中。

上週，主持人李智慧透過個人SNS緊急表示：「那不是我拍攝的廣告。最近收到很多私訊。」並透露自己成為近期猖獗的Deepfake（深度偽造）冒名盜用事件受害者。



她同時公開的照片中，出現了一支由她代言地瓜乾的廣告，但經查證後發現，該廣告其實是利用人工智慧（AI）Deepfake技術製作的假廣告。

李智慧警告說：「千萬不要點進那個網址購買商品，請大家務必小心。感覺會被導向中國某個網站。」並說明該廣告的危險性。她補充表示：「雖然是用韓文寫的，但仔細看就會覺得哪裡怪怪的。」呼籲大家留意錯誤百出的用字遣詞及不自然的語句。

對於這種損害自己名譽與形象的非法劣質廣告，李智慧也難掩不滿地表示：「到底是哪裡做出來的，真的很糟糕。」

人氣女團aespa成員Karina與Winter也曾遭遇類似問題，並對相關人士採取強硬法律措施。兩人以違反《性暴力犯罪處罰法》、《資訊通信網法》及《電氣通信基本法》等罪名，控告製作、散布及販售Deepfake影片的人士。



最終法院判處相關被告有期徒刑2年6個月，並命其完成80小時性暴力治療課程，同時禁止於兒童及青少年相關機構就業7年。

aespa方面也強硬警告：「對於散播惡意謠言、假消息、性騷擾、嘲諷以及製作與散布扭曲內容等行為，公司將不接受任何和解或寬貸，採取強力應對措施。」

除了AI技術遭濫用的問題之外，也有人莫名捲入海外金融詐騙事件，差點背上國際級詐騙犯的惡名。創作者兼主持人的網紅郭tube最近也遭遇肖像權被盜用的荒唐事件。

17日，韓國網紅郭tube在自己的頻道發文表示：「活到現在居然被拿去做虛擬貨幣詐騙。我根本沒發行任何幣，偏偏對方也姓郭。」吐露無奈心情。



為了避免全球投資人誤會，他甚至特地附上英文說明：「我是來自韓國的YouTuber，從來沒有進行過虛擬貨幣交易。是他盜用了我的照片（I'm a YouTuber from Korea, never even tried coins. He stole my picture）。」試圖證明自己的清白。

事件起因於虛擬資產專案「Humanity Protocol」遭駭客攻擊，導致約544億韓元規模的代幣價格暴跌。該專案創辦人、香港出身的Terence Kwok（特倫斯·郭），竟突然將個人線上頭像更換成郭tube的照片，引發爭議。

尤其因為兩人同樣姓「郭」，加上盜用事件發酵，不少不認識郭tube的海外投資人誤以為他就是專案創辦人，並對他展開無差別批評。為防止謠言持續擴散，郭tube也迅速出面澄清。

近來，未經授權盜用名人姓名與肖像製作非法內容的情況在網路上持續擴散，許多藝人深受其害。甚至已經到了當事人必須親自透過SNS發文澄清的程度，社會各界對於這類無差別盜用犯罪的憂慮與警覺聲浪也日益高漲。

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