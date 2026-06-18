孫藝真曬與兒子旅行照！小甜豆暴風長大「大長腿比例」引熱議，網笑喊：這是玄彬拍的吧！

太幸福的一家人啦！孫藝真近日公開與兒子的旅行日常，海邊同框畫面一曝光，立刻掀起粉絲熱議！

孫藝真於17日在 IG 分享多張旅行照片，並寫下「旅行第一天（The first day of the trip）」，公開與兒子的溫馨日常。

照片中，可以看到孫藝真與兒子以大海為背景留下紀念。她綁著可愛雙馬尾、戴著太陽眼鏡，露出燦爛笑容，展現自然又充滿活力的魅力。即使穿著短褲，她依舊以修長纖細的腿部線條與白皙肌膚吸引目光，而明顯長大的兒子也展現出修長雙腿與優越比例，母子倆的同框畫面讓粉絲忍不住感嘆「真的長大好多」。



照片曝光後，粉絲紛紛留言「太可愛了」、「都是大長腿啊」、「可愛的一家人」、「宇振都長這麼大了？我的天啊」、「幸福的一家人」等。也有粉絲笑稱「這是玄彬拍的嗎」、「玄彬的拍照技術有進步」，更期待「小甜豆以後一定會像爸爸一樣高」，溫馨反應展現大家對這一家人的喜愛。

回顧兩人的緣分，玄彬與孫藝真因2018年電影《極智對決》結緣，並在2020年《愛的迫降》合作後發展成戀人，最終於2022年步入婚姻，同年迎來兒子的誕生。從戲劇中的戀人走到現實夫妻，兩人的愛情故事一直被粉絲視為「愛情劇走進現實」的代表，而孫藝真近年透過社群分享日常，也讓粉絲看見她幸福溫暖的模樣。



另一方面，孫藝真主演的新作 Netflix《醜聞》與《Variety》預計將於今年公開，玄彬則將透過 Disney+ 原創《韓國製造2》持續展開演藝活動。



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