韓媒深度解析：《我的王室死對頭》綠玉戒藏超狂寓意！女主角就像翡翠「韌性」十足

韓媒近日針對熱播劇《我的王室死對頭》中的綠玉戒指進行深度解析，指出這枚戒指不僅是貫穿古今的關鍵信物，更完美呼應了女主角申瑞理「堅韌不摧」的角色特質。

《我的王室死對頭》中許楠儁飾演的「車世界」與林知衍飾演的「申瑞霜」這段完全不按牌理出牌的愛情線，堪稱全劇最大亮點。尤其是車世界那句經典台詞：「妳是獨一無二的，申瑞霜。跟我一起心動吧，妳也要讓我成為唯一。」直接攻城略地的直球攻勢，讓劇迷看得心花朵朵開。不過每次看到兩人甜蜜放閃的同時，觀眾的目光總會不自覺被某個小東西吸引——那就是申瑞霜手上那枚閃閃發亮的綠色玉戒指。這枚戒指從兩人開始在意彼此、到確認心意，幾乎每一場重要感情戲都少不了它，簡直像在玩「大家來找碴」一樣，藏滿滿的寶藏。它不只是連接朝鮮時代的戀情與現代浪漫的關鍵，更是理解申瑞霜這個角色的重要線索。



玉戒初登場的那一瞬間

故事開始於朝鮮的惡女「姜團心」（林知衍飾）喝下毒藥、面臨死亡的瞬間，她的靈魂穿越時空。睜開眼，已經是300年後的2026年。第二集中，附身在無名演員申瑞霜身上的姜團心，面對的是冷冰冰又疲憊不堪的現實。住在破舊考試院、到處打工討生活的她，手上就戴著那枚玉戒指，彷彿象徵著她從朝鮮穿越過來的身份。



後來申瑞霜為了賺錢決定接近車世界，卻被狠狠拒絕。但命運弄人，她為了躲開壞姻緣反而撲進車世界懷裡，兩人互相吸引的開端場景中，那枚玉戒再次閃閃發亮。可以說，這枚戒指不只是她唯一的依靠，更是見證這一段又甜又虐的愛情的「最佳旁觀者」。

翡翠的綠，跟打不碎的韌性

仔細看，申瑞霜手上的戒指準確來說是「翡翠」（硬玉）。一般人想到玉，腦中浮現的多半是綠色或白色，但其實玉有各種顏色，而最受喜愛、價值最高的就是綠色翡翠，尤其是顏色清澈透亮的頂級品被稱為「帝王綠」。在東方文化中，翡翠數千年來一直象徵權威、繁榮與德行。



不過翡翠最大的價值不只在外表，更在它的「韌性」。一般認為鑽石是最堅硬的寶石，但鑽石的硬度雖然高，卻容易因為撞擊角度而碎裂。反觀翡翠由無數微小晶體緊密交織而成，耐衝擊、不易裂，是所有寶石中韌性最高的。如果說鑽石是「不怕刮」，那翡翠就是「不怕摔」。

劇中的申瑞霜就像翡翠一樣。被丟到陌生時代、面對無數考驗，卻從來不輕易被打倒。外界的壓力越大，她反而越穩住自己，最後守住了愛情與信念。象徵生命力的翡翠綠，加上打不碎的韌性，說申瑞霜這個角色就是翡翠的化身，一點也不為過。

「真正的申瑞霜會買什麼珠寶？」——戒指背後的巧思

這枚玉戒指的誕生，背後其實藏著製作團隊對角色的細膩分析與浪漫想像。與《我的王室死對頭》正式合作、同時也是林知衍代言人的珠寶品牌「Rosedor」，在品牌概念中編織出一段完整的故事。一切的起點，來自林知衍的造型師曹云真室長一句既現實又充滿帶入感的提問：「從朝鮮來的姜團心，也就是現代的申瑞霜，在21世紀的韓國會買什麼樣的珠寶來戴？」



一個穿越時空、突然掉進陌生現代的人，與其選擇華麗又陌生的現代珠寶，直覺上應該會先被自己熟悉的傳統美感吸引。於是造型師決定以「玉戒指」作為主軸，直觀呈現申瑞霜的身份混亂與思鄉情懷，Rosedor接到委託後，將申瑞霜的「重生與成長」融入設計之中。

申瑞霜的玉戒是在天然翡翠上精細雕刻出盛開花瓣的形狀，靈感來自Rosedor的經典設計「Love Flower Fold」。打破傳統飾品給人老氣、制式的印象，在傳統優雅中注入現代時尚感，打造出全世界獨一無二的訂製珠寶。這枚戒指原本只為了拍戲製作一只，沒想到劇播出後消費者詢問度爆表，品牌最終在6月12日限量發售。

申瑞霜正在打造屬於自己的新世界，而她的指尖，就戴著那枚綻放著綠色花朵的玉戒指。從頭到尾，它見證了申瑞霜與車世界的緣分——無論是朝鮮的戀情還是現代的浪漫。或許，《我的王室死對頭》真正想傳達的愛情本質，就是像這枚玉戒指一樣，一顆不容易碎裂的心。

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