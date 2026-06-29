RIIZE人氣爆發！〈Do your dance〉拿下三冠王　專輯《II》登全球多國排行榜冠軍

人氣男團 RIIZE 繼專輯銷量、音源排行榜奪冠後，也成功登上音樂節目冠軍寶座。

RIIZE憑藉新歌〈Do your dance〉，於24日在 MBC every1《Show! Champion》、26日在 KBS 2TV《Music Bank》，以及28日在 SBS《人氣歌謠》接連奪冠，抱回第一名獎盃。



RIIZE成功達成音樂節目三冠王。透過〈Do your dance〉展現兼具Hip風格與自由奔放魅力的舞台，同時也以夏日清爽歌曲〈D-D-Done〉呈現截然不同的魅力，成功擄獲粉絲喜愛。



他們於15日發行第二張迷你專輯《II》，該專輯發行僅4天，累積銷量便突破113萬張，成為團體出道以來第4張百萬銷量專輯。



除了專輯銷量表現亮眼外，RIIZE也登上多項音源排行榜冠軍，包括奪下Hanteo Chart週榜第一、Circle Chart週榜雙冠王（專輯榜、下載榜），以及Melon Global K-Chart日榜第一與HOT100第一等佳績。



此外，專輯也在全球6個地區登上iTunes Top Albums排行榜冠軍；於中國騰訊音樂旗下5大音源平台綜合K-POP排行榜奪冠，並獲得QQ音樂「白金唱片」認證，同時登上數位專輯銷售週榜第一；在日本則拿下AWA即時飆升排行榜第一，以及RecoChoku週專輯排行榜第一，持續展現強勁的全球人氣。



另一方面，RIIZE將於下月2日出演Mnet《M Countdown》、3日出演KBS 2TV《Music Bank》，以及4日出演MBC《Show! 音樂中心》等音樂節目。

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