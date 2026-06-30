物流中心打工 → 回歸話劇舞台！林周煥公開近況，坦言身心狀態低落，暖心報平安「我會沒事的」

希望林周煥能好好休息，早日恢復最佳狀態，也期待未來能在更多作品中再次見到他的身影。

林周煥29日在 IG 上公開一張正在醫院接受點滴治療的照片，並寫下：「肝臟、肺部、心臟、腎臟 All good（都沒問題）」，表示檢查結果一切正常。不過他也坦言：「身體與心理狀態都比較低落。」隨後暖心向粉絲報平安：「別擔心，我會沒事的。」希望大家不要過度擔心。



今年初，林周煥曾因被網友目擊出現在物流中心而引起討論。當時有網友分享，在位於京畿道利川的物流中心遇見他，不僅有人成功取得簽名，也傳出他曾在其他中心工作。另一名曾與他一起工作的網友也透露：「他是負責出貨作業，真的非常認真努力，讓人留下很好的印象。」對此，經紀公司也證實林周煥過去確實曾在該處工作，不過目前已經離開。



林周煥近年也持續挑戰不同領域，除了透過電視劇《三兄妹要勇敢》、《親密的雷普利》展現穩定演技外，也出演舞台劇《Killology》、《Pride》，並驚喜參與英國影集《倫敦黑幫》第三季演出。今年5月23日，他再次回到劇場舞台，出演舞台劇《Lungs》，預計演出至8月，持續與觀眾見面。



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