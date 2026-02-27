沒戲拍就去打工！男神林周煥被目擊「物流中心搬貨」，空窗期自食其力網民狂讚：真男人！

演藝圈「寒冬論」是真的？ 擁有帥氣外型與紮實演技的演員林周煥，近日被爆出在物流中心（Coupang）擔任體力勞動。 昔日螢幕上的翩翩公子竟然化身「快遞小哥」，引發網民熱烈討論。

「沒戲拍太無聊？」 網民目擊野生男神揮汗搬貨

27 日，韓國各大社群平台瘋傳一則「物流中心遇見林周煥」的消息。 該貼文最初於去年 8 月 21 日發布，原 PO 驚訝表示：「昨天聽說林周煥來利川的Coupang物流中心打工了！可能是最近沒作品拍，覺得太無聊了吧？」更強調內容屬實：「員工論壇還有人說拿到了他的簽名，之前還去過其他物流中心。」另一名曾一起工作的網民補充：「他是來負責出貨作業的，真的做得非常賣力，看了之後對他印象非常好！」



經紀公司大方承認

林周煥目前隸屬於由好友車太鉉、趙寅成創立的「Base Camp Company」。 對此，公司向媒體坦承：「林周煥過去確實曾於 Coupang 物流中心工作過。」對於演員在空窗期自食其力的行為表現得十分坦蕩。



網民力挺：健康賺錢值得支持

對於男神變身「快遞小哥」，大部份網民給予正面評價：「看來最近演員們真的沒什麼作品，連演員都要打工」、「沒戲拍的時候找別的工作做很正常吧！」、「靠勞動健康地賺錢，這種態度很值得學習。」



回顧林周煥演藝路：從《花男》到進軍英劇

林周煥於 2003 年出道，曾演出過《花樣男子》、《令人垂涎之島》、《Oh 我的鬼神君》等經典劇集，在綜藝《偶然成為社長2》裡展現低調暖男風采，獲得不少關註。 2023 年拍完 KBS《三兄妹要勇敢》後，他積極轉向舞台劇，甚至出演了英劇《倫敦黑幫》（Gangs of London）第三季，演藝觸角相當廣泛。





去年 12 月，林周煥出席了演藝南韓圈金童玉女金宇彬與申敏兒的婚禮，近期則頻繁透過 TikTok 進行直播，積極與粉絲互動。



事實上，在南韓演藝圈，演員在空窗期兼職並非首例。 如《黑暗榮耀》鄭星一成名後仍跑過快遞; 《金部長的夢想人生》河瑞允也曾坦承一邊拍戲一邊送外送、在餐廳端盤子、在物流中心打工。 林周煥這種「放得下明星架子」的職業態度，讓他在網民心中再度大幅加分。



