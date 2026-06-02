收視4%順利啟航！《醫到孤島愛上你》李宰煜驚爆「幻想症」跳海救人？ 辛叡恩變身怪力女，網民笑瘋：男主廢柴得太可愛！

人性神劇《稻草人》剛走，爆笑漁村喜劇立刻接棒！由演員李宰煜、辛叡恩主演的ENA新劇《醫到孤島愛上你》昨晚正式開播，第一集就錄得全國收視率4.045%的好成績。

《醫到孤島愛上你》改編自網路漫畫《死撐醫生》，講述整形外科醫師都志義（李宰煜 飾）被「流放」到人人避之唯恐不及的島嶼「平同島」服替代役、擔任三年公共保健醫生，與新來的護理師陸俐遐（辛叡恩 飾）一起，與島嶼居民和病患艱難求存的故事。



開播第一集就完全不給男主角留面子！都志義因為對大海有心理創傷，服藥後才登船，中途竟見到陌生女子陸遐俐跳海，情急之下跟著跳下去救人。 醒來後，都志義找到陸俐遐歸還拿錯的行李箱，這才得知當時在船上是自己出現幻覺執意跳海，多虧陸遐俐出手搭救，最後還被對方背著送到醫院，頓覺十分丟人。



歷經一番波折後，都志義終於來到平同衛生所，卻對簡陋陳舊的醫療器材與蟲子的感到襲擊崩潰。 他的第一位病人、里長朴春植（禹賢 飾）因心肌梗塞暈倒，都志義實施心肺復甦術（CPR）並陪同病人搭直升機前往陸地醫院，最終順利化解危機。



倒楣的是，接下來都志義只能再次搭船返回片東島。 當年造成大海心理創傷的記憶排山倒海般湧來，令他呼吸困難。 就在這時，陸遐俐突然現身，溫柔地幫他戴上耳機。 都志義想起同袍說過的話：在島上最忌諱三件事「事件、人、愛情」，現在恐怕是全部遇上了！



首集播出後在韓網獲得好評，認為劇情好笑，男主看似廢柴但很有專業實力的性格頗為討喜，女主面對突發狀況的果斷勇敢姿態也十分帥氣。 如果想看有著島嶼漁村風光、輕鬆逗趣情節的韓劇，不妨考慮這部！

在今晚即將公開的第二集中，都志義和陸遐俐將正式成為同事，攜手應對島上形形色色的奇葩病患。 海外觀眾可在Disney+同步追看！



▽第二集預告：



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