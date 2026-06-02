《豆豆農場》19日首播！李光洙×金宇彬×都敬秀濟州島當「畜牧打工仔」，預告乳牛集體逃出三人直接傻眼

這個月就能看到播出啦！李光洙、金宇彬、都敬秀迎來第四次「豆豆」系列合作，三人之間的化學反應也再度備受期待！

tvN 近日宣布，綜藝節目《豆豆農場》將於19日首播。該節目以李光洙、金宇彬、都敬秀三位好友為主角，記錄他們在濟州島挑戰牧場工作的真實生活。繼先前挑戰務農、開餐廳與海外旅行後，三人這次再度展開全新任務，化身「畜牧打工仔」，也讓粉絲相當期待。



公開的首支預告中，可以看到三人即使身處牧場依然笑料不斷。原本與牧場工作人員悠閒用餐的他們，突然接到「放牧區乳牛逃脫」的消息，瞬間陷入慌亂。

面對突發狀況，李光洙、金宇彬、都敬秀當場愣住、完全不知所措，而牧場代表也慌張表示：「我明明有綁好，是怎麼鬆掉的？」在眾人還來不及反應時，放牧區的乳牛已經穿過敞開的圍欄自由奔走，場面瞬間失控，也為節目增添不少笑點 XD



預告一公開，也立即掀起熱議，網友紛紛表示：「原來是乳牛養殖場啊，哇，應該很累吧」、「終於來了～我的飯友」、「都敬秀很擅長和動物交流，感覺這次也能做好」、「看到光洙在《劉在錫的民宿法則》受苦的樣子，又辛苦了。」、「農場又該有多瘋狂」、「從預告開始就很搞笑」、「我還以為只有一隻逃出來，結果是全部都逃出來了」、「一擁而上 哈哈哈哈」、「光是看海報也覺得很有趣啊」等等，討論相當熱烈。

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