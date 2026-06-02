安恩真咖啡車一次照顧兩位「前男友」！對南宮珉喊「要抱抱」，還幽默提醒金大明：別忘了你新婚 XD

安恩真怎麼這麼可愛啦！同時應援兩位「前男友」，超有Sense的咖啡車文案也掀起粉絲熱議 XD

1日，南宮珉在 IG 發文寫下：「恩真啊，我喝得很開心。#婚姻之後 #熬夜拍攝 #今天殺青」，並公開多張照片與影片。畫面中，他站在安恩真送來的咖啡車前開心拍下認證照，臉上藏不住笑意。



這輛咖啡車是安恩真特地送到KBS新劇《婚姻之後》拍攝現場，最吸睛的莫過於她精心準備的應援標語。其中一面直接放上《戀人》中南宮珉飾演的李張灦照片，並寫下「南宮張灦快回來吧～要抱抱才行啊！」瞬間勾起劇迷滿滿回憶殺！不只南宮珉，安恩真也沒忘記曾在《機智醫生生活》中與自己有感情線的金大明，幽默寫下：「楊教授～別忘了你是新婚的人啊（?）」，展現一貫俏皮又貼心的應援風格。

由於安恩真曾分別在《戀人》和《機智醫生生活》中與南宮珉、金大明飾演情侶，因此這次同時為兩位「前男友」送上應援，也讓粉絲紛紛留言表示：「兩對CP我都好喜歡」、「安恩真真的太可愛了」、「好有 Sense」等，再次感受到她的暖心與好人緣。



而南宮珉、金大明、李雪主演的《婚姻之後》將於 7 月 4 日首播。該劇是一部浪漫驚悚劇，講述一名男子在離婚前夕，為了救回突然遭綁架的妻子，被迫與犯罪集團展開驚險對抗的故事。據悉，金大明這次將顛覆過往暖男形象，挑戰反派角色，與南宮珉正面交鋒，兩人究竟會碰撞出什麼樣的演技火花，也成為劇集的一大看點！



另外，安恩真與徐康俊合作的新劇《不是你的戀愛》也正在拍攝中。該劇講述一對交往超過10 年、即將步入婚姻的情侶，在遇見新的緣分後逐漸產生動搖，進而展開一段寫實又揪心的愛情故事。劇情將細膩描繪四名男女之間複雜而真摯的情感糾葛，預計於下半年播出，這組合已讓許多劇迷相當期待！



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