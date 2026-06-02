安恩真咖啡车一次照顾两位「前男友」！对南宫珉喊「要抱抱」，还幽默提醒金大明：别忘了你新婚 XD

安恩真怎么这么可爱啦！同时应援两位「前男友」，超有Sense的咖啡车文案也掀起粉丝热议 XD

1日，南宫珉在 IG 发文写下：「恩真啊，我喝得很开心。#婚姻之后 #熬夜拍摄 #今天杀青」，并公开多张照片与影片。画面中，他站在安恩真送来的咖啡车前开心拍下认证照，脸上藏不住笑意。



这辆咖啡车是安恩真特地送到KBS新剧《婚姻之后》拍摄现场，最吸睛的莫过於她精心准备的应援标语。其中一面直接放上《恋人》中南宫珉饰演的李张灦照片，并写下「南宫张灦快回来吧～要抱抱才行啊！」瞬间勾起剧迷满满回忆杀！不只南宫珉，安恩真也没忘记曾在《机智医生生活》中与自己有感情线的金大明，幽默写下：「杨教授～别忘了你是新婚的人啊（?）」，展现一贯俏皮又贴心的应援风格。

由於安恩真曾分别在《恋人》和《机智医生生活》中与南宫珉、金大明饰演情侣，因此这次同时为两位「前男友」送上应援，也让粉丝纷纷留言表示：「两对CP我都好喜欢」、「安恩真真的太可爱了」、「好有 Sense」等，再次感受到她的暖心与好人缘。



而南宫珉、金大明、李雪主演的《婚姻之后》将於 7 月 4 日首播。该剧是一部浪漫惊悚剧，讲述一名男子在离婚前夕，为了救回突然遭绑架的妻子，被迫与犯罪集团展开惊险对抗的故事。据悉，金大明这次将颠覆过往暖男形象，挑战反派角色，与南宫珉正面交锋，两人究竟会碰撞出什么样的演技火花，也成为剧集的一大看点！



另外，安恩真与徐康俊合作的新剧《不是你的恋爱》也正在拍摄中。该剧讲述一对交往超过10 年、即将步入婚姻的情侣，在遇见新的缘分后逐渐产生动摇，进而展开一段写实又揪心的爱情故事。剧情将细腻描绘四名男女之间复杂而真挚的情感纠葛，预计於下半年播出，这组合已让许多剧迷相当期待！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻