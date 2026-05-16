「演技派男神＋收視保證」南宮珉《婚姻之後》回歸KBS週末劇！化身醫院院長展開救妻行動，全新角色掀期待

「收視保證」南宮珉無論是醫生、律師還是棒球團長都能完美駕馭，被譽為「值得信賴的演技派男神」，接下來的新作品也同樣令人期待！

近日，據韓媒報導，由南宮珉、李雪主演的KBS全新週末劇《婚姻之後》確定將於7月4日首播！該劇是一部浪漫驚悚劇，講述一名男子在離婚前夕，為了救回突然遭綁架的妻子，被迫與犯罪集團展開一場驚險對抗的故事。而這次《婚姻之後》開播，也象徵KBS週末迷你劇在停播約5個月後正式回歸。

劇中，南宮珉將飾演曾是神經外科醫師、如今成為醫院院長的「姜泰柱」，為了救回妻子高世允（李雪 飾），即使得獨自面對危險，也依然拼命撐到最後。光是角色設定就已經相當吸引人，也讓不少劇迷更加期待南宮珉這次會如何詮釋這個角色。



尤其南宮珉這次不只將帶來緊張刺激的心理對決，還有不少動作場面，讓人更加期待整體氛圍與節奏感。他過去曾憑《金科長》、《監獄醫生》等作品替KBS創下亮眼成績，因此這次回歸，也被不少觀眾看好有望再次掀起話題與收視熱度。



更讓人關注的是，同時段還將迎來與曾一起合作《金牌救援：Stove League》的朴恩斌正面對決。tvN新週末劇《驚悚的戀愛》預計於7月18日開播，講述能看見鬼魂的財閥繼承女，與極度怕鬼的熱血檢察官之間展開的奇幻戀愛故事。雖然《驚悚的戀愛》將晚於《婚姻之後》兩週登場，但兩部作品題材風格不同，也讓這場週末劇競爭更添看點。



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