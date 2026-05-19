池睿恩公開戀愛才1個月！《Running Man》突被足相師一句話嚇傻：結婚運要先經歷一次才會變好

與舞者VATA公開戀愛中的池睿恩，因足相專家的評價而感到慌張。

17日播出的SBS綜藝節目《Running Man》以「秘密結帳」特輯進行，其中一個行程是透過腳的形狀來解析性格、健康與運勢的「足相」。

當天，擁有35年經驗的足相專家登場，在看了池睿恩的腳後做出評價。他表示：「足弓非常明顯，這是好事。是貴人的腳，而且是5年後會大發的腳。」



當被問到戀愛運時，專家表示：「有好的地方，也有不好的地方。本人自身的力量與能量很強，但配偶的力量與能量比較弱。戀愛運非常好，但婚姻運勢則是要經歷一次之後才會變好。」此話一出讓所有人都大吃一驚。

最近才公開與VATA戀情的池睿恩，立刻對專家反駁說：「騙人的吧，怎麼可能只看腳就知道？」引發現場笑聲。



儘管如此，足相專家仍強調：「晚一點結婚會比較好，而且男方年紀比自己小會更適合。」並補充：「比起同齡，年下更好。」



小編知識補充：池睿恩與舞者VATA是1994年出生的同齡好友，兩人從「教會朋友」悄悄升格成戀人，低調談著青春感十足的戀愛。池睿恩是1994年7月26日生，VATA是1994年12月12日生，以月份來說，VATA的確是年下男友沒錯啦～！祝他們戀情幸福又順利。

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