健忘是最好的投資？ SISTAR韶宥十年前1億買入三星SK股票「暴漲數十倍」，最近變現購入新居

南韓傳奇夏日女團 SISTAR 出身的韶宥，日前帶著全新個人專輯《Off Hours》火辣回歸。 近日他做客YouTube吃播網綜《간절한입》分享工作日常，其中一段「股市暴富神話」在韓網引發熱議和羨慕。

韶宥坦言，自己對股票一竅不通，只是似乎很有好運。 她透露10年前跟那個開始接觸投資時，曾花了1億韓元買股票，其中就包括近期大漲的三星電子和SK海力士。當時她買完股票就忘記了，就這樣過了整整10年，直到最近因為要搬家、需要資金買新房，在媽媽的提醒下才猛然想起這筆「壓箱底小金庫」。

令人咋舌的是，這兩隻股票在十年前的股價分別只要每股2.5萬和3萬韓元，如今在人工智慧（AI）晶片熱潮帶動下，早已一路狂飆到每股 30 萬和 200 萬韓元 的天價！韶宥笑稱，前陣子順利購入新居，這筆錢確實幫了大忙。



不過，韶宥可不是純靠運氣的傻大姐，她其實是演藝圈出了名的有理財頭腦。

2013年她與隊友孝琳出演綜藝《火神》時，主持人金喜善就曾爆料：「聽說韶宥是偶像中存錢最多的人。」當時韶宥大方坦承，自己只要有收入，絕對雷打不動「先存一半」以備不時之需，甚至年紀輕輕就幫父母買了房子。 2014年登上《演藝家仲介》時，孝琳再次透露韶宥從儲蓄到基金都管理得井井有條，是成員裡公認的「理財女王」。



看到韶宥的「股票大運」後，韓網友紛紛羨慕感慨：「果然買了股票就該吃安眠藥（忘記這支股票、不輕易買賣）」、「能把1億韓元忘記長達10年，說明她十年前就已經是有錢人啊！」、「真讓人羨慕」、「長期投資才是未來」。

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