健忘是最好的投资？ SISTAR韶宥十年前1亿买入三星SK股票「暴涨数十倍」，最近变现购入新居

南韩传奇夏日女团 SISTAR 出身的韶宥，日前带著全新个人专辑《Off Hours》火辣回归。 近日他做客YouTube吃播网综《간절한입》分享工作日常，其中一段「股市暴富神话」在韩网引发热议和羡慕。

韶宥坦言，自己对股票一窍不通，只是似乎很有好运。 她透露10年前跟那个开始接触投资时，曾花了1亿韩元买股票，其中就包括近期大涨的三星电子和SK海力士。当时她买完股票就忘记了，就这样过了整整10年，直到最近因为要搬家、需要资金买新房，在妈妈的提醒下才猛然想起这笔「压箱底小金库」。

令人咋舌的是，这两只股票在十年前的股价分别只要每股2.5万和3万韩元，如今在人工智慧（AI）晶片热潮带动下，早已一路狂飙到每股 30 万和 200 万韩元 的天价！韶宥笑称，前阵子顺利购入新居，这笔钱确实帮了大忙。



不过，韶宥可不是纯靠运气的傻大姐，她其实是演艺圈出了名的有理财头脑。

2013年她与队友孝琳出演综艺《火神》时，主持人金喜善就曾爆料：「听说韶宥是偶像中存钱最多的人。」当时韶宥大方坦承，自己只要有收入，绝对雷打不动「先存一半」以备不时之需，甚至年纪轻轻就帮父母买了房子。 2014年登上《演艺家仲介》时，孝琳再次透露韶宥从储蓄到基金都管理得井井有条，是成员里公认的「理财女王」。



看到韶宥的「股票大运」后，韩网友纷纷羡慕感慨：「果然买了股票就该吃安眠药（忘记这支股票、不轻易买卖）」、「能把1亿韩元忘记长达10年，说明她十年前就已经是有钱人啊！」、「真让人羡慕」、「长期投资才是未来」。

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