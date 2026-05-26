蟑螂陪睡、牙刷爬满...李准首曝高中惨况，录《两天一夜》自爆：至今仍改不掉这习惯

男星李准最近上《刘QUIZ ON THE BLOCK》，首度曝光高中时期的艰苦往事，让不少粉丝听了超心疼。

李准毕业於首尔艺术高中舞蹈科，当年为了躲避家中满满的蟑螂，几乎是偷偷「住」在学校的练习室里。 他回忆说：「练习室里有一种很长、人可以躲进去的柜子。 我先躲在里面，等警卫大叔巡逻完离开、把门锁上之后，再偷偷出来。」他还透露，关了灯的练习室其实超级可怕，「我就在那里练舞、睡觉。」

为何宁可睡学校也不回家？ 李准坦言，当时家里经济状况非常糟糕，「蟑螂多到不行」，他说到现在还改不掉一个习惯——录《两天一夜》要睡觉前，一定会先把枕头拿起来看一下，「以前不管哪个枕头，一拿起来下面至少会有四只蟑螂」，连去厕所刷牙，牙刷上也看得到蟑螂。



李准透露当年住过的老家现在还在，偶尔回去一趟，感觉就像瞬间被拉回从前。 回到家后，对比现在舒适的环境，心情反而变得很复杂，「我常觉得自己好像没有比那时候进步多少，可是回头一看才发现，原来我现在已经拥有这么多、被这么多人喜爱著」。



这段真情告白让不少网友直呼「听了好心酸」、「李准真的苦过来的」。 本集《刘QUIZ ON THE BLOCK》将於27日晚间8点45分播出。



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