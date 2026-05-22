《我的王室死對頭》本週劇情搶先看！許楠儁咖啡車直球示愛＋戰服追愛林知衍，粉紅泡泡全面升溫

終於又到週五啦！準備迎接林知衍（林智妍）、許楠儁《我的王室死對頭》本週新劇情！

在第4集最後，車世界（許楠儁 飾）終於坦白內心的混亂情緒：「我一向黑白分明，但你卻總讓我分不清楚，真的很亂。」當申瑞霜申瑞霜（林知衍 飾）故作鎮定將手放上他胸口時，車世界直接將她拉入懷中，低聲說出：「既然要確認，就確認到底。」幾乎是用行動直接告白，也讓人更加期待兩人下一步的感情發展。



公開的新劇照中也可以看到，為了成功擄獲申瑞霜的心，財閥車世界正式展開「直球式示愛」攻勢。申瑞霜則是第一次收到咖啡車應援，整個人顯得相當驚喜又開心，站在咖啡車前拍照的模樣也格外吸睛。



此外，車世界本人也親自現身拍攝現場，從咖啡車設計到一身俐落西裝，都展現出「這次一定要讓對方感受到心意」的自信氣場。雖然他戴著口罩，但存在感依然滿滿，一眼就能認出是他XD，而申瑞霜手捧大束花束的畫面，也讓整體氛圍更加曖昧升溫，更讓人期待後續發展。



先前公開的預告中，車世界甚至特地換上新衣服，自稱這是「戰服」，直言「有一場我不想輸的戰鬥」。畫面一轉，電視正好播報動物世界的求偶行為，提到雄性會透過禮物攻勢或華麗外表吸引對象，讓他的「求愛行動」瞬間更有畫面感。他不只換上戰服，連車子都升級，認真程度完全藏不住XD



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