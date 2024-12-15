【韓網熱門】韓智賢節目中喝斷片！網友吐槽：一點都不可愛

女演員韓智賢最近做客了申東燁的YouTube綜藝《碰杯哥》（又譯乾杯哥、心酸的哥哥）。

該節目的風格是邊喝酒邊聊天，韓智賢也不例外，只是節目錄製到一半她就喝醉了，醉醺醺的模樣引發廣泛關注。



韓國網友評論：

1. 我都替她尷尬

2. 她這個樣子應該要剪掉啊，而且節目上也不能灌醉她吧

3. 我真很不喜歡看人喝醉

4. 可是她這個樣子好可愛啊

5. 老實說，醉成這樣真的不可愛

6. 主持人有問題，嘉賓已經是成年人了吧，應該知道自己的酒量啊，不能控制一下嗎

7. 已經醉到不能算可愛的程度了，是耍酒瘋，為什麼不剪掉？？

8. 為什麼喝酒綜藝越來越多了，真的很不喜歡

9. 真的沒辦法覺得她可愛

10. 確實有點過分了

11. 醉得蠻厲害的，算是黑歷史了

12. 很討厭這檔節目，喜歡灌嘉賓酒，越是不熟越是喜歡灌酒

13. 喝酒節目有害

14. 我真的覺得丟人，雖然她可能酒醒後酒不記得了，但在不喝酒的人看來就是在耍酒瘋啊

15. 把綜藝節目做出了風月場所的感覺

16. 只有我覺得她很可愛嗎???

17. 喝酒醉成這樣真的很討厭，她明明清醒的時候就足夠可愛了啊，應該要剪掉才對啊

18. 為什麼要在節目上喝酒??? 醉成這樣被觀眾看到，她也覺得沒關係嗎？？

19. 等她酒醒了會覺得很尷尬吧??? 不知道什麼樣的人會喜歡這類節目

20. 明明是來宣傳作品的，應該要控制一下啊

21. 之前看到不喝酒的嘉賓來上節目，他們也一直勸人喝酒，勸人家喝一杯，其實拒絕了也不好

22. 酒，百害而無一利

原文：https://theqoo.net/square/3491677975

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞