申智未婚夫私生活爭議後「工作全斷」！文元自爆「搬貨洗樓梯」維生，韓網冷笑：本來就無名，何來職業中斷？

韓國長壽混聲組合「高耀太」隊長 申智 即將於 5 月 2 日正式出嫁，近日她帶著小 7 歲的未婚夫 文元 登上KBS綜藝《新品上市 便利餐廳》，大曬三層別墅新婚愛巢。 然而，這段戀情自公開以來便爭議不斷，文元在節目中自爆因負面新聞導致歌唱工作停擺，轉行做勞力工作求生，卻意外引發韓國網民更猛烈的毒舌攻擊！

「奴僕級」寵妻日常！申智感動：他不動讓我動一根手指

節目中，申智與文元的同居生活首度曝光。 文元展現了極致的「廿四孝」精神，不僅每天給申智準備營養劑、包辦所有家務、毛巾都要親手收好，甚至為了保護申智的喉嚨，兩人在家還用無線對講機溝通。



兩人交往至今已經第3年，當被問到同居的心情時，申智甜蜜直言：「有了他之後非常有安定感，無論做什麼他都不讓我動一根手指頭。」接著流露出歉意說：「如果沒遇見我，去年發生那些事時，他也不會受到這麼多關注。」



黑歷史連環爆！瞞婚、態度差、非法營業 形象跌落谷底

為何這段婚姻會被全韓網看衰？ 原來文元去年在拜訪高耀太團員金鐘旼、白佳時，荒誕稱「不知道申智非常有名」，還自曝交往後才坦承「離過婚且有女兒」，態度被指輕佻無禮，第一印象已經欠佳。 隨後他又被挖出涉嫌非法經營房地產等私生活醜聞，令申智粉絲及普通網友集體崩潰，紛紛勸阻這門親事。



演藝活動全斷！靠物流搬貨、洗樓梯維生

文元在節目中坦言，自爭議爆發後，所有演出與婚禮祝歌邀請全部消失，為了維持生計，他主動到物流中心搬貨，甚至在樓梯清掃公司打工，並強調不能無所事事坐以待斃，希望能盡一份力。

雖然高耀太成員大讚他「誠實、肯做」，文元也表示能理解網民的擔心，承諾會努力展現更好的一面，申智亦對文元表示很滿意和尊重，但這番「洗白」言論顯然未獲觀眾買單。



韓網毒舌評論：這是一場「結婚 Show」？

面對兩人在節目上的溫馨氛圍，韓國網民留言依舊火藥味十足：「他本來就是無名氏，根本沒所謂『職業中斷』，是託申智的福才上電視吧？」、「物流、清掃也是正當職業，不用講得這麼慘，而且他還要付前妻小孩的撫養費啊！」、「需要金錢名聲的男人 vs 需要年下奴僕的女人，簡直天作之合」、「表演痕跡太重，先在一起生活幾十年再出來秀吧。」

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