Netflix 驚悚劇《Girigo：奪命許願》康美娜，從附身演技到充滿狠勁的眼神，成功變身「恐怖女王」

演員 康美娜 透過 Netflix 首部韓國青少年(YA)恐怖作品《Girigo：奪命許願》（기리고），證明了更加深厚的演技實力。

於上月24日公開的《Girigo：奪命許願》中，康美娜飾演一位外貌亮眼、走到哪都備受矚目的高中生林娜莉，展現出色演技。雖然成長於富裕環境，但因雙薪父母長期不在身邊而渴望關愛的娜莉，因個性直率、不加掩飾，有時也容易引發誤解，是個層次豐富的角色。



康美娜細膩刻畫出18歲少女娜莉複雜多變的情感線。從在暗戀對象面前展現的純真模樣，到面對他人奪走關注時湧上的嫉妒、自卑與不安，她以不誇張卻真實的方式詮釋，提升整體劇情的沉浸感。



特別是在本作中，康美娜以前所未見的突破性演技轉型讓觀眾驚艷。不僅以兇狠表情砸碎車窗，還僅憑雙眼便完美呈現被鬼附身時的極度混亂狀態。從哭泣到突然爆笑，或在淒涼落淚後以狠戾眼神壓制對手，透過細節演技展現實力，獲得「重新發現演員康美娜」的好評。



透過《Girigo：奪命許願》迎來明確演員生涯轉捩點的康美娜，未來動向也備受演藝圈關注。



此外，《Girigo：奪命許願》由康美娜、全昭映、白宣號等人出演，講述被「實現願望的APP」詛咒的高中生們，為了逃避死亡而展開生死搏鬥的故事，目前正在Netflix熱播中。



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