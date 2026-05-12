【Netflix 新綜】劉在錫攜「臭手兄弟」李光洙回歸！邊佑錫變身「黑洞大君」劈柴超廢？ 《劉在錫的民宿法則！》預告曝光

Netflix 全新原創真人騷 《劉在錫的民宿法則！》即將於本月 26 日震撼首播！這檔由「國民大神」劉在錫 領軍的民宿實境秀，找來了難以預測的黃金員工陣容：李光洙、邊佑錫、池睿恩，誓要帶領住客展開一場瘋狂、爆笑的逃離日常之旅。

「國民MC」變身笨拙營主 劉大神親定霸氣標語

向來以流暢主持功力見長的劉在錫，這次竟要挑戰擔任新手營主。 在主海報中，他站在司令台中央，員工們表情各異，最搶眼的莫過於半空中漂浮的廣告氣球，上面寫著劉大神親自定案的口號：「顧客是王，而我也是王！」 標榜員工也要受到尊重。 但 PD 爆料，隨著 3 日 2 夜的「地獄行程」展開，員工們忙到瘋掉、瘋狂碎碎念的現實，與這句霸氣標語形成強烈反差，成為節目的最大笑點！



李光洙重現「蚊子舞」 邊佑錫反差萌變「黑洞大君」

除了新手老闆劉在錫整天暈頭轉向，員工們更是忙得像被狗追一樣！「風紀股長」李光洙負責管理紀律與笑點，現場無預警重現經典的「蚊子舞」。 大勢男神邊佑錫負責為住客帶來療癒，本想帥氣劈柴展現魅力，結果姿勢滿分、傷害為零，笨拙模樣讓他獲封「黑洞大君」稱號，反差萌爆棚！池睿恩身為唯一有民宿打工經驗的資深老么，將展現極強的親和力，與住客打成一片。





史上最強兼職！「民宿鼻祖」李孝利夫婦降臨

除了主持群，製作組更請來了重量級嘉賓——李孝利、李尚順 夫婦！這對「民宿始祖鳥」將化身特級兼職生，不僅會親自教授早晨瑜伽，還會大方傳授「經營大法」，自然地融入住客之中。



魔鬼行程無冷場 5 月底 Netflix 獨家開播

節目組強調，這次的露營行程完全比照「學生營隊」的魔鬼時間表：從睜開眼後的起床任務、早晨瑜伽、外送鐵箱問答、深夜營火會到才藝表演，24 小時全天候塞爆。 PD 表示：「我們想創造一個現實中難尋的奇幻空間，融入劉在錫式特色內容，在回憶之上增添奇幻色彩。」



看到光洙跟劉大神再度合體，再加上現在紅到發紫的「大君」邊佑錫，這部綜藝真的不追不行！妳覺得邊佑錫會被光洙帶壞，一起變成「臭手成員」嗎？ 《劉在錫的民宿法則！》將於 5 月 26 日（週二）先行公開第 1 至 5 集，接著於 6 月 2 日（週二）公開第 6 至 10 集，分兩週在 Netflix 獨家上線。



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