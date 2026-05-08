WOODZ德國場把粉絲當韭菜割！無薪徵人還敢挑：會德文、有經驗

歌手WOODZ（曹承衍）最近正在跑世界巡演「Archive.1」，但卻爆出要徵「沒錢領的義工」來幫忙德國場的演唱會，消息一出立刻引發粉絲和網友的怒火。

事情是這樣的，最近在某個網路討論區上，出現一篇自稱是WOODZ演唱會工作人員朋友的人發的徵人貼文，內容是在招募3月起跑的世巡德國場的工作人員。 貼文裡寫到：「工作當天會以服務人員的身分上班，負責維持觀眾秩序，然後可能會分配到支援攤位、工作人員或整理餐點等工作。」最讓大家傻眼的是條件直接寫明：「無薪，有供餐，可以看演出。」而應徵條件則包括「會韓文或德文」、「有K-pop演唱會工作經驗加分」、「了解周邊跟演出相關知識」。



發文者還補充說：「因為德國有WOODZ的演出，我是代替負責的朋友貼這篇文。」後來爭議越滾越大，他也在底下留言緩頰說：「看起來好像是用看演出的機會來換取無薪幫忙，對喜歡WOODZ的粉絲來說可能是個好機會，所以我才貼出來的，有興趣的人再來應徵就好。」

這篇貼文在各大社群平台跟討論區被瘋狂轉發，網友幾乎一面倒開轟，不少人質疑這種「無薪利用粉絲熱情」的做法實在太誇張，也有人猜可能是主辦或承辦方的問題。 更有不少網友抨擊：「是在找冤大頭嗎？ WOODZ啊，你又不是BTS，拜託差不多一點，就算BTS這樣徵免費義工也是會被罵的」、「是辦什麼大比賽嗎？ 還要找人來當志工」、「當他的粉絲也很倒楣」、「跑到德國去，大部份應該都是認真讀書的學生吧？ 要會德文、還要K-pop演出經驗優先，呵呵，這種人有什麼好可惜非得看WOODZ，還要浪費一整天？」等。



對此，WOODZ的所屬公司EDAM娛樂，但暫時還沒有得到任何回應。

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