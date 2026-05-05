IU兒童節美談+1！親送禮物&手寫信給《21世紀大君夫人》《苦盡柑來遇見你》童星，粉絲直呼太感人

人氣歌手兼演員的 IU 在兒童節之際再次傳出暖心善舉，引發關注。

4日，童星安泰琳的母親透過社群媒體發佈了一篇長文。

安泰琳母親寫道：「IU 演員的心到底有多大、多溫暖，現在已經難以形容。不只送來兒童節禮物，還附上親筆信，真的無法用一句謝謝表達全部的心意。」





接著她表示：「問泰琳最想見誰，果然還是回答 IU 前輩，你也沒辦法不是個 UAENA（IU 粉絲名）。」展現對 IU 的喜愛，並補充：「謝謝您記得我們、沒有忘記我們，我們會以成為幸福且正直成長的孩子來回報您。」



安泰琳曾與 IU 一同出演 IU 去年主演的 Netflix 熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》，在劇中飾演男女主角愛純與寬植的女兒，表現亮眼。據韓媒報導，IU 也向飾演寬植童年時期的李天茂送上了禮物，為近期合作過的童星都送上了禮物。



IU 透過《苦盡柑來遇見你》一人分飾兩角，展現精湛演技。目前正與邊佑錫合作主演 MBC 金土劇《21世紀大君夫人》，海外由Disney+獨家上線。該劇目前全國最高收視率達11.2%，獲得國內外觀眾的熱烈喜愛。



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