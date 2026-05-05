IU＆邊佑錫《21世紀大君夫人》30公分身高差卻沒心動感？韓網吐槽：導演美感不行、CP感不足

據韓媒報導，熱播劇《21世紀大君夫人》隨著劇情推進、主角感情線升溫的同時，部分畫面呈現也引發觀眾之間的不同看法。

像是第5集中，理安大君（邊佑錫 飾）和成熙周（IU 飾）終於確認彼此心意，並在宮中宴會場景中挽手收尾，為該集留下令人印象深刻的結尾。不少觀眾對這段感情發展感到期待，但同時也對畫面呈現提出了一些不同看法。

一般來說，愛情劇中的身高差常被視為加分亮點。邊佑錫（190公分）與 IU（163公分）擁有將近30公分的身高差，開播前就備受關注；不過實際播出後，有觀眾認為部分鏡頭未能充分呈現這樣的優勢，特別是在並肩行走的全景畫面或挽手橋段中，構圖略顯可惜，也讓互動看起來稍微不夠自然。



也有觀眾拿《背著善宰跑》作為對照。當時金惠奫與邊佑錫同樣有身高差，但透過細膩的鏡頭安排，成功將其轉化為讓人心動的畫面。相較之下，本作在呈現上略顯可惜，也讓不少觀眾期待後續能有更好的發揮。

報導公開後，也在韓網掀起熱烈討論，韓網友表示：「導演的美感不怎麼樣，幕後花絮照的構圖更漂亮」、「光看演員們 IG 照片，也不會那麼尷尬的身高差」、「導演真是亂七八糟，第一次見到如此沒有感覺的導演」、「身高差看起來不好看啊」、「就是演技的差異」、「是導演的問題，畫面很奇怪」、「兩個人畫風有點不搭... 好神奇啊，各自都長得漂亮帥，但是合不來嗎」、「完全感受不到CP感」、「非常喜歡身高差異，但是這裡兩個人的默契真的太奇怪了...有點遺憾」、「兩個人看起來有點尷尬」等，討論非常熱烈。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞