百萬銷量男團&TEAM火力全開 亞洲巡演7月11日再臨香港

由韓國HYBE旗下廠牌YX LABELS打造的9人國際男團&TEAM，出道後憑藉《Go in Blind》和《Back to Life》兩張專輯，先後成功在韓國等地創下銷量突破百萬張的優異成績，迅速鞏固了他們在全球樂壇的突出地位。隨著穩步發展和舞台影響力的不斷擴大，&TEAM正式宣佈他們的第二次亞洲巡迴演出香港站演唱會2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG，將於今年7月11日在亞洲國際博覽館Runway 11盛大舉行。

&TEAM由EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI和MAKI九位成員組成。每位成員都有獨特的背景和故事，他們共同秉持著「九位個性鮮明的個體融為一體，搭建多元世界的橋樑」為目標。每位成員均充滿活力，彼此團結一致，成功突破國界，開啟了一段成長、創造與連結的音樂旅程。因此，這次巡演不僅慶祝其成長經歷，也標誌著他們的第二次香港演唱會，將努力向LUNÉ（粉絲名）呈現其熱情、才華等特質，比以往任何時候都更加閃耀。



除了專輯大賣，&TEAM在各大音樂節目中也取得傑出成績，憑藉主打歌曲〈Back to Life〉，他們成功奪得《Music Bank》、《Show Champion》和《THE SHOW》韓國三大音樂節目的一位殊榮。而為了回應樂迷支持，&TEAM剛於4月21日也推出了第三張迷你專輯《We on Fire》，正式揭開全新回歸行程。其同名主打歌，更瞬即成為《Show Champion》的冠軍歌曲，展現出超高人氣。



如想親身欣賞&TEAM的精彩演出和支持他們，便不要錯過2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG演唱會的LUNÉ會員預售將於5月5日星期二中午12時至下午6時進行，而公開發售則於5月6日星期三中午12時起，分別在大麥網、Fantopia和HK Ticketing展開，票價分為$1,988、$1,488、$1,088和$888。福利則有VVIP觀看綵排、專屬吊牌，以及PHOTOCARD等，有關詳細安排可見附圖。如想知道更多&TEAM香港演唱會消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。





2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG

演出日期：2026.07.11 (SAT) 7PM

演出地點：AsiaWorld-Expo, Runway 11

LUNÉ會員預售：2026.05.05 (TUE) 12:00 - 18:00

公開發售：2026. 05.06 (WED) 12:00

購票平台：

大麥網 : https://detail.damai.cn/item.htm?id=1044746817164

Fantopia : https://www.fantopia.io/events-tickets?eventsKey=ti55vuhg

HK Ticketing : https://hkt.hkticketing.com/

票價：HKD$1,988 / $1,488 / $1,088 / $888 (全坐位)

主辦單位：iMe HK





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