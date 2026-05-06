国外设计师控「Jisoo偷走我的衣服」！崩溃喊话6个月拿不回：拜托还我

国外一位设计师最近气炸了，直接在网路上开呛BLACKPINK成员Jisoo，说她「偷走我的东西」，迟迟不归还借出去的服装，引发韩网热烈讨论。

这位设计师Benjamin Bortmans是品牌JUDASIM的创办人，他在社群平台上传影片表示，为了让Jisoo拍摄专辑封面，他把几套衣服寄到韩国，结果部份衣服已经超过半年都没还回来。 他直接标记Jisoo的帐号，喊话「把我的东西还来」。



Bortmans说，这些衣服是他上一季非常珍贵的三件作品，价格也很昂贵。 「我等了6个月，他们一直说拍摄延期，后来就再也没有人回覆我。」他还提到，已经把发票跟合约寄过去，准备采取法律行动，但完全没人回应，让他忍不住怒呛：「希望有人能清醒一点，把东西还给我。 我现在连拍不拍片都不在意了，只想拿回我的衣服！」不过，这位设计师后来又发了另一支影片，试图灭火。 他说自己「从来没有要攻击Jisoo本人」，只是因为当时所有拍摄沟通的信件里，都是挂Jisoo的名字，所以才会用她的名字来引起团队注意。 他强调：「我只是想把东西拿回来。」

但他并没有收回那句「偷走」，也拒绝道歉。 他表示：「身为年轻设计师，我们花了很多心血在作品上。 6个月得不到回应、不被尊重，真的很糟。 我不会道歉，希望下次他们能更懂得善待别人，有问题也要主动告知。」

截至发稿为止，Jisoo本人跟她的经纪公司都没有对此事件做出回应。

这件事情在韩国论坛迅速发酵，网友反应两极：「不是自己的东西就快点还回去啊」、「是不是因为赞助太多，干脆以为是送的了？？」、「服装应该是公司造型团队负责的吧，这样骂Jisoo，是不是智商有问题？ 就算再讨厌她，也要讲证据吧」、「相关的人很多，解决起来可能不容易。 但话说回来，这么贵重又珍惜的衣服借出去，竟然没有准备好归还的对策，也是蛮瞎的。 更何况还直接拿艺人名字出来全球毁损名誉，这下事情真的闹大了」、「说真的，以BLACKPINK Jisoo的等级，就算不还衣服，多的是品牌排队等著她穿吧...... 可能是造型师弄丢了啦」等。

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