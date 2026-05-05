《秘戀稽核中》人設大崩壞？ 精英女上司兼職「裸模」尋找呼吸空間，超速激吻戲遭網民狠批：意淫職場女性！

由申惠善、孔明主演的tvN新劇《秘戀稽核中》，開播以來憑著新穎的「社內稽核」題材收視節節上升，最新一集全國收視更衝上 7.9%。 然而，最新劇情卻因女主角的特殊設定與突如其來的「大尺度」發展，在韓國論壇引爆一面倒負評，甚至出現「棄劇潮」！

《秘戀稽核中》講述稽核部門王牌盧基準（孔明 飾）被貶去專門處理風紀的稽核三組，頂頭上司是人稱女魔頭的空降室長朱仁雅（申惠善 飾），兩人一起監視公司內男女之間的各種戀愛關係。



***以下談及最新劇情***



劇情崩走：精英室長私下竟是「裸體模特」？

最新兩集裡，盧基準暗中調查朱仁雅時，竟意外撞見她在畫室擔任裸體模特，四目交集的瞬間兩人都大驚失色。 第二天兩人因工作來到酒店房間潛伏，一起坐在地板上、氣氛和緩，朱仁雅解釋這份「興趣」是她在高壓工作下的「呼吸出口」。



隨後，盧基準應邀到畫室作畫，認真描摹朱仁雅的面容，直到畫室只剩這兩人。 朱仁雅看著畫中的自己，沉吟道：「我有這麼漂亮嗎？」盧基準看著她回答：「確實很漂亮。」兩人對望後突然上演熱烈擁吻，更激動到打翻現場顏料與石膏像。



韓網罵聲四起：簡直是男人腦補的「18禁網漫」！

這段充滿「成人感」的劇情轉折讓觀眾集體傻眼，韓國論壇熱議內容充滿火藥味，不少原本支持該劇的粉絲紛紛表示要棄劇：

1. 簡直像是畫給男人看的成人漫畫

2. 感覺就是男人的幻想，腦補幹練女性私下一定會做這種事

3. 有必要把職場女性刻畫成那樣嗎？

4. 女人非得要裸露才能呼吸嗎？ 去大眾澡堂也可以啊，何必要當動彈不得的人體素描模特兒？ 這種說法根本是在侮辱專業模特兒吧？

5. 什麼鬼，跟第一集的劇情走向也差太多了吧

6. 畫室用裸模時為何不把窗子遮住？

7. 就算是網路短劇的劇情也不會這麼離譜。

8. 很傻眼，撇開模特這點不談，這突如其來的發展是怎麼回事？？

9. 既沒有單戀的過程，也沒幾天曖昧期，突然就來了感覺親下去？ 不要排擠觀眾（意指跟不上進度）好嗎...

10. 只有在稽核的時候才好看，拜託專心工作就好。

11. 確實進展有點快，但還蠻有趣的kkk

12. 本來還很期待男女主如何從前兩集的死對頭關係發展成戀人，結果這演的是什麼啊...... 不看了。

13. 秘書那條線的劇情也是荒謬至極。

14. 劇情發展得讓人真不舒服。

15. 本來還覺得很有趣的，現在決定棄劇了，唉...

▽引起爭議的關鍵戲份：



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