幸福肥太驚人！李章宇婚後胖到103kg：笑起來眼睛消失、圓潤到認不出

演員李章宇結婚後整個人幸福肥！他最近在節目中自爆體重已經飆到103kg，嚇壞不少粉絲。

日前播出的MBC綜藝節目《鄉下村莊李章宇3》中，李章宇前往全北扶安出外景。 他走訪一家知名麵包店時，店員對他說：「我們好像很有緣，你長得跟我弟弟很像。」李章宇聽了馬上笑回：「通常說跟我長得像的人，體重都超過100kg喔！」

結果店長的弟弟本人一現身，立刻認證體重108kg。 李章宇也不甘示弱，當場公開自己婚後的體重：「我現在103kg。」其實李章宇去年準備婚禮時曾經刻意減重，沒想到婚後還不到6個月，體重就又直線上升。 這位跟李章宇長得像的弟弟名叫「金宗宇」，兩人名字裡都有個「宇」字，讓現場笑聲不斷。



李章宇其實早就成功瘦身過，之前他在綜藝節目《我獨自生活》中就曾公開自己的「減肥100天約定」，當時的驚人成果讓全場超震撼。他還自己靠荷爾蒙調節的方式輔助減肥，成功從他98kg瘦到73kg，整個臉部線條清晰很多，找回演員的「真面貌」。他為了瘦身拼命運動到快昏倒，同時嚴格控制飲食。節目中也公開了他減肥成功後，特地跑到海邊拍身體寫真作為紀念的畫面，讓觀眾看了超驚豔。當時引得網友紛紛熱烈留言：「減肥大成功，超帥！」、「果然演員就是演員」、「最好的整形就是減肥」、「瘦下來但個性一樣好，太可愛了」。



李章宇去年11月與演員趙惠媛結婚，兩人因2019年合作KBS2週末劇《我唯一的守護者》而相識，之後發展成戀人關係，2023年認愛後一直甜蜜交往至今。 婚後整個人看起來也更圓潤、更有親和力了。

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