幸福肥太惊人！李章宇婚后胖到103kg：笑起来眼睛消失、圆润到认不出

演员李章宇结婚后整个人幸福肥！他最近在节目中自爆体重已经飙到103kg，吓坏不少粉丝。

日前播出的MBC综艺节目《乡下村庄李章宇3》中，李章宇前往全北扶安出外景。 他走访一家知名面包店时，店员对他说：「我们好像很有缘，你长得跟我弟弟很像。」李章宇听了马上笑回：「通常说跟我长得像的人，体重都超过100kg喔！」

结果店长的弟弟本人一现身，立刻认证体重108kg。 李章宇也不甘示弱，当场公开自己婚后的体重：「我现在103kg。」其实李章宇去年准备婚礼时曾经刻意减重，没想到婚后还不到6个月，体重就又直线上升。 这位跟李章宇长得像的弟弟名叫「金宗宇」，两人名字里都有个「宇」字，让现场笑声不断。



李章宇其实早就成功瘦身过，之前他在综艺节目《我独自生活》中就曾公开自己的「减肥100天约定」，当时的惊人成果让全场超震撼。他还自己靠荷尔蒙调节的方式辅助减肥，成功从他98kg瘦到73kg，整个脸部线条清晰很多，找回演员的「真面貌」。他为了瘦身拼命运动到快昏倒，同时严格控制饮食。节目中也公开了他减肥成功后，特地跑到海边拍身体写真作为纪念的画面，让观众看了超惊艳。当时引得网友纷纷热烈留言：「减肥大成功，超帅！」、「果然演员就是演员」、「最好的整形就是减肥」、「瘦下来但个性一样好，太可爱了」。



李章宇去年11月与演员赵惠媛结婚，两人因2019年合作KBS2周末剧《我唯一的守护者》而相识，之后发展成恋人关系，2023年认爱后一直甜蜜交往至今。 婚后整个人看起来也更圆润、更有亲和力了。

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