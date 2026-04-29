安孝燮淚揭練習生「黑」歷史！JYP出道夢碎，街頭爆哭，承認「那是我人生污點」

演員安孝燮最近上YouTube節目《妖精在亨》，大方吐露自己從加拿大回韓追夢、卻在偶像練習生時期慘踢鐵板的曲折過程。 如今已是炙手可熱的韓劇男神，但背後的故事可沒那麼風光。

安孝燮透露高中時收到JYP娛樂的邀請，二話不說飛回韓國，沒想到練習生生活比想像中殘酷太多。 他說：「我明明很愛音樂，但只要變成每天重複的作業，就會開始懷疑自己會不會反而討厭它。」心理壓力大到不行。

後來出道計劃破局，他一個人走在狎鷗亭的路上，忍不住打電話給爸媽爆哭。 安孝燮坦言：「現在回頭看，那些經歷是養分，但當時真的覺得那是人生的污點，有好一陣子連提都不想提。」



就在他迷惘到不行的時候，演戲像命運一樣找上門。 遇到經紀公司代表後，他轉行當演員，後來更因為遇見大前輩韓石圭，整個演藝人生出現轉折。 安孝燮回憶，當時他曾經痛苦到認真考慮要引退，是《浪漫醫生金師傅2》這部戲救了他。 韓石圭對他說了一句：「反正你還是會繼續做下去，幹嘛那麼擔心？」這句話給了他超大的力量。



最近他因為Netflix動畫《KPop 獵魔女團》受到全球矚目，幕後功臣其實是他在《社內相親》裡那一口超流利的英文。 安孝燮感嘆：「機會真的不知道會從哪裡冒出來。」他強調從練習生時期累積下來的一切經驗都很珍貴。 他也真情告白：「當藝人背後的壓力有時真的讓人很累，但最後還是因為粉絲的愛，才能繼續走下去。」

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