玉澤演明日大婚！與圈外女友 10 年長跑修成正果，2PM 合體唱祝歌、燦盛任司儀，喜帖驚現「10分滿分」暗號！

今日據多家韓媒，「野獸派始祖」2PM成員玉澤演將於明日（24 日）在首爾某處低調舉辦婚禮。 這位 37 歲的男神與小 4 歲的圈外女友愛情長跑整整 10 年，終於要正式升格人夫！最讓粉絲感動的是，2PM 成員將全員出動，踐行 13 年前的約定，齊聚為兄弟獻唱祝歌。

踐行 13 年前「伴郎約定」！忙內燦盛跨刀任司儀

早在 2013 年，玉澤演就曾在電影《婚禮行不行！？ 》上映前的雜誌採訪中，點名希望由 2PM 成員擔任其婚禮的祝歌歌手。 隊友李俊昊也在去年底結束電視劇《颱風商社》後的採訪中也提到：「2PM 成員就像家人一樣」，傳達了真心的祝賀。

而身為「結婚前輩」的忙內黃燦盛更將擔任司儀，送哥哥出門。 燦盛於 2022 年與年長 8 歲的非藝人結婚，日前受訪時調皮表示：「如果澤演哥想請教婚姻生活秘訣，我一定誠心回答！」



10 分滿分中的 10 分！親筆信承諾「互為依靠」

玉澤演與女友自 2020 年認愛後一直表現大方。 據悉，這段感情已持續 10 年，兩人挺過了玉澤演的入伍期與事業巔峰。 去年2月，網友發現兩人在巴黎鐵塔下「疑似求婚」的合照被攝影師無意間曝光，一度猜測好事將近。



去年11月，玉澤演透過親筆信正式宣佈婚訊，深情表白道：「我與一位長期理解並信任我的人約定共度餘生。 我們會成為彼此堅實的依靠，一起走向未來，」而在去年的KBS演技大賞領獎時，他更在台上大喊「真心感謝準新娘，我愛妳」，閃瞎全場。

最浪漫的是，近日曝光的喜帖文字竟融入了 2PM 出道曲〈10分滿分的10分〉，寫道：「對彼此而言都是『10分滿分中的 10 分』的兩個人終於要結婚了」，將演藝生涯的起點與人生大事結合，心思十足。



事業雙收、低調護妻：2PM下月攻東京巨蛋！

準新郎官近期事業同樣得意。 除了與日本大神木村拓哉合作電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》展現進軍國際的野心外，2PM 更將於 5 月 9 日、10 日在東京巨蛋舉行日本出道 15 週年演唱會《The Return》。 這不僅是 6 人完全體時隔 10 年重返巨蛋，更是玉澤演婚後的首度公開舞台，對「HOTTEST」而言意義非凡。



考量到準新娘是圈外人，婚禮將僅邀雙方家人與親近友人參加，並以非公開形式安靜舉行。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞