2PM玉澤演「非公開婚禮」畫面外流！飯店旅客「窗外直擊」PO網，隱私遭侵犯粉絲氣炸

韓團2PM成員、同時也是演員的玉澤演，上週在首爾中區獎忠洞的新羅飯店迎賓館與小4歲的非藝人女友低調完婚。

兩人已經交往長達10年，因新娘是圈外人，這場婚禮只邀請雙方家人、親戚和少數至親好友，全程不對外公開。 不過婚禮才剛辦完，中國內地的社群平台和各大網路討論區就開始瘋傳疑似婚禮現場的照片，引發隱私爭議。 有部份貼文甚至聲稱，是當時入住新羅飯店的旅客，從客房窗戶往外剛好看到婚禮進行的畫面，隨手拍下並上傳。 內文還寫道：「入住首爾新羅飯店一開窗就看見超高顏值新婚夫婦，結果大數據推送是玉澤演的婚禮！果然是男帥女美，聽說2PM還會合體唱歌，回想起以前追韓娛二代團的『神仙打架』巔峰期，懷念！祝福！」



由於這場婚禮正是為了保護身為非藝人的新娘，才選擇以非公開形式進行，如今現場照片和影像卻在未經同意的情況下外流，不少網友痛批這已經嚴重侵犯藝人與其家屬的隱私權。 不過也有不少網友認為「交往了10年，該知道的都知道了，為什麼不能公開露臉？ 難道婚後也會一直待在家裡，躲著不出門嗎？ 結婚是一件值得慶祝的大事」、「IG上從他求婚開始，未婚妻的照片就滿天飛了」、「他老婆照片早就被公開過了，有什麼了不起的」、「露臉了又能怎樣？」、「新羅的迎賓館本來就是對外開放的，站在客房一覽無餘，很早就有粉絲去預定房間了，藝人的迎賓館婚禮不可能完全隱私啊，只是不邀請非相關人士而已」等。

所幸婚禮當天還是有溫暖的小亮點。 據悉，當天的婚禮司儀是由同團成員黃燦盛擔任，其他2PM團員也紛紛獻上祝歌，讓婚禮更添意義。 而澤演也成為繼2022年先結婚的燦盛之後，隊內第二位人夫。

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