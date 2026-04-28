一分為二再出發！男團 ZEROBASEONE 延續 vs AND2BLE 重生，同門分裂「雙團對決」5月同時出擊

從企劃男團ZEROBASEONE出發的成員們，分成兩個團隊，將於5月同時進軍歌壇。在活動延長與回歸原所屬公司的分歧點上，重組為不同團體，也自然形成了比較的局面。

ZEROBASEONE由成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭5人與WAKEONE簽訂活動延長合約，延續團體活動。他們將於5月18日發行第6張迷你專輯《Ascend-》回歸。專輯名稱中的連字號（-）象徵「不是結束，而是連結」，傳達將持續上升敘事的方向。





章昊、RICKY、金奎彬、韓維辰則回歸原所屬公司YH娛樂，重新以新人團體AND2BLE出發。再加上前EVNNE成員劉昇彥加入，完成5人體制。AND2BLE將於5月26日發行首張迷你專輯《Sequence 01: Curiosity》正式出道。該專輯預計以「好奇心」為關鍵字，呈現團體的起點。





ZEROBASEONE是透過2023年Mnet選秀節目《BOYS PLANET》組成的團體。從出道專輯開始達成連續6張百萬銷量，展現爆發性人氣，但在3月15日安可演唱會後，結束9人完整體活動，進入重整期。



時隔約2個月以不同形式重啟活動，兩團皆以5人體制站上國內外K-POP粉絲面前。不過，ZEROBASEONE屬於既有團體的延續，而AND2BLE則是以新團之姿進入市場，發展方向出現分歧。

由於兩團出自同一根源，且在相近時期出擊，預計將同時吸引粉絲與市場關注。在形成競爭格局之下，兩組團體最終會交出什麼樣的成績單，備受矚目。

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